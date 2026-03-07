Pêche continentale | La saison 2026-2027 s’ouvre ce dimanche 8 mars (ANEF)

Partager Facebook

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a annoncé l’ouverture officielle de la saison de la pêche continentale 2026-2027, à partir du dimanche 8 mars.

À cette occasion, l’ANEF réaffirme son engagement constant en faveur de la préservation des écosystèmes aquatiques et du développement d’une filière halieutique continentale structurée, responsable et génératrice d’opportunités économiques, indique l’Agence dans un communiqué.

“La pêche continentale constitue un levier stratégique pour nos territoires ruraux et de montagne”, souligne la même source notant qu’elle participe à la dynamique économique locale à travers ses différentes composantes, à savoir la pêche sportive et de loisir, vecteur d’attractivité touristique et de promotion des territoires, la pêche commerciale, source de revenus pour de nombreux acteurs locaux et l’aquaculture continentale, pilier de la production halieutique durable et de la sécurité productive du secteur.

La nouvelle saison s’ouvre dans un contexte marqué par la pression hydrique et les effets du changement climatique, souligne l’ANEF, notant que dans ce cadre, la priorité demeure la conservation de la biodiversité piscicole, notamment des espèces à forte valeur patrimoniale telles que la truite fario.

S’agissant de la saison écoulée, elle a été marquée par un effort significatif de repeuplement, avec 26,7 millions d’alevins déversés dans les différents plans d’eau et cours d’eau du Royaume, contribuant au renforcement des stocks et à la pérennisation de l’activité.

Par ailleurs, l’ANEF assure la régulation du secteur à travers l’application rigoureuse de l’arrêté annuel fixant les conditions d’exercice de la pêche (quotas, tailles minimales, périodes d’ouverture) et le suivi scientifique des milieux aquatiques.

Il s’agit également des opérations de production d’alevins via le Centre national d’hydrobiologie et de pisciculture d’Azrou, de la surveillance des parcours halieutiques et la lutte contre le braconnage, outre le partenariat actif avec les associations et leurs fédérations pour une gestion participative.

La réunion du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales, tenue le 5 février dernier, a permis de consolider les orientations stratégiques de cette nouvelle saison et de renforcer la coordination entre l’ensemble des parties prenantes.

De même, l’Agence encourage fortement une pratique responsable de la pêche, fondée sur le respect strict de la réglementation et des équilibres écologiques.

La dynamique de la pêche écologique en mode “No-Kill” continue de se renforcer, à travers cinq nouveaux sites viennent s’ajouter aux 51 parcours existants, portant à 56 le nombre total de parcours classés “No-Kill”, confirmant ainsi l’orientation vers une pêche sportive durable et respectueuse des milieux naturels.

Le secteur doit relever plusieurs défis, notamment la variabilité climatique et le stress hydrique, la pression sur certains écosystèmes sensibles et la persistance d’actes isolés de pêche illégale.

Cependant, ces contraintes s’accompagnent d’opportunités majeures, à savoir le développement du tourisme halieutique durable, créateur d’emplois et de valeur ajoutée locale, la montée en puissance d’une aquaculture résiliente et innovante, ainsi que la structuration progressive des chaînes de valeur, contribuant à professionnaliser la filière.

L’ouverture de la saison 2026-2027 est un moment important pour l’ensemble des pêcheurs, qu’ils soient sportifs, professionnels ou aquaculteurs. Elle doit être placée sous le signe de la responsabilité collective.

“La préservation de notre patrimoine halieutique est une responsabilité partagée. C’est par le respect des règles, l’engagement citoyen et la coopération entre l’administration, les associations et les usagers que nous garantirons la durabilité de nos ressources et leur transmission aux générations futures”, conclut le communiqué.

LR/MAP