Le Président de la République du Bénin transmet à SM le Roi ses salutations fraternelles et exprime sa volonté de renforcer les relations bilatérales avec le Maroc

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita a été reçu en audience, mardi à Cotonou, par le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, en marge des travaux de la 7e session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise.

Lors de cette audience, le Chef de l’État béninois a transmis ses salutations fraternelles à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et exprimé sa volonté de travailler avec le Souverain pour renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Bénin, dans tous les domaines de coopération.

M. Bourita effectue, ce mardi, une visite de travail au Bénin, au cours de laquelle il co-préside, avec la ministre béninoise des Affaires étrangères chargée de l’intégration des Afrodescendants, Corinne Amori Brunet, la 7e session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise.

LR/MAP