Maroc-Bénin | Satisfaction du bilan de la coopération, volonté commune de la renforcer et de la diversifier davantage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République du Bénin et le Royaume du Maroc ont fait part, mardi à Cotonou, de leur satisfaction du bilan de leur coopération bilatérale, tout en affichant leur volonté commune de la renforcer et de la diversifier davantage.

Lors d’entretiens tenus en prélude de la coprésidence par les deux pays des travaux de la 7e session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre béninoise des Affaires étrangères chargée de l’intégration des Afrodescendants, Corinne Amori Brunet, accompagnée du ministre délégué chargé de la mobilisation des ressources et de la gestion de la dette, Hugues Oscar Lokossou, se sont félicités des grandes avancées réalisées dans les différents domaines de coopération depuis la Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Cotonou, en juin 2004.

Ces entretiens, qui ont porté sur l’état des relations de coopération bilatérale et l’examen de nouvelles pistes à même de lui insuffler une nouvelle dynamique, ont été aussi l’occasion de se féliciter des liens profonds d’amitié fraternelle et traditionnelle entre les deux pays, et du respect mutuel qui existe entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Romuald Wadagni. Ce fut également l’occasion d’exprimer la volonté partagée de faire des relations de partenariat bénino-marocaines un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

Dans ce sillage, il a été procédé à l’identification d’une panoplie de secteurs porteurs et à fort potentiel, notamment l’économie, le commerce, l’industrie, les investissements, le tourisme, l’agriculture, la justice, la sécurité, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que la santé, le numérique, et la culture.

De surcroît, les deux parties ont réitéré leur détermination à mettre en place un partenariat économique solide mobilisant le secteur privé des deux pays, l’invitant à jouer un rôle moteur dans le renforcement de leurs échanges économiques et à contribuer au financement du développement.

LR/MAP