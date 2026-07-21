Le Bénin salue les initiatives Royales pour l’émergence et le développement de l’Afrique

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La ministre béninoise des Affaires étrangères chargée de l’Intégration des Afrodescendants, Corinne Amori Brunet, a salué, mardi à Cotonou, les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’émergence et le développement de l’Afrique.

Cette position a été exprimée par Mme Amori Brunet, lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’occasion de la septième session de la Commission Mixte de Coopération maroco-béninoise.

La cheffe de la diplomatie béninoise a ainsi salué la dynamique enclenchée dans le cadre de l’Initiative du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) pour faire de leur espace commun un cadre géostratégique de coopération et de concertation.

Au demeurant, les deux ministres ont magnifié la grande réussite des travaux de la 7e réunion ministérielle du PEAA, tenue à Cotonou le 13 juillet, qui a constitué une nouvelle étape importante dans la consolidation de l’élan politique de ce partenariat africain innovant.

Dans le même sillage, la Partie béninoise a salué l’initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lancée à l’occasion de la commémoration du 48e anniversaire de la Marche verte, le 06 novembre 2023, visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique et de les connecter aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

LR/MAP