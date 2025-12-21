SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la CAN Maroc 2025
21/12/2025
Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, dimanche au Stade “Prince Moulay Abdellah” à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qu’abrite le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.
