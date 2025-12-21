SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la CAN Maroc 2025

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, dimanche au Stade “Prince Moulay Abdellah” à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qu’abrite le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.

LR/MAP