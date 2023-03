Maroc-BM | Signature des accords de prêt et de garantie relatifs au financement additionnel du Programme d’appui à la commune de Casablanca pour 94,7 M€

L’accord de prêt et l’accord de garantie relatifs au financement additionnel du Programme d’appui à la commune de Casablanca qui est financé par la Banque Mondiale (BM), ont été signés, mardi à Rabat, pour un montant de 94,7 millions d’euros (M€), indique le ministère de l’Economie et des finances.

Cette documentation juridique a été signée lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, aux côtés du directeur Pays au Bureau régional du Département Maghreb, Moyen Orient et Afrique du Nord à la BM, Jesko Hentschel, et de la présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, fait savoir le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, Mme Fettah s’est félicitée de la qualité et la diversité des relations de coopération entre le Maroc et le Groupe de la Banque mondiale, saluant, à cet égard, l’appui apporté par la Banque aux réformes engagées par le Royaume, notamment dans le domaine du développement territorial.

Dans ce cadre, la ministre a souligné que le financement additionnel accordé par la Banque mondiale vise à accroître la capacité d’investissement de la commune de Casablanca, à renforcer la résilience de la ville de Casablanca face aux effets du changement climatique et à améliorer l’accès aux services de base dans la zone du programme.

Pour sa part, Mme Rmili a remercié la Banque mondiale pour son appui aux chantiers structurants lancés dans la ville de Casablanca, soulignant que le financement additionnel accordé à la Commune permettra d’élargir le périmètre des réformes engagées et de renforcer davantage les capacités de mobilisation des ressources de la ville.

