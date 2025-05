SAR la Princesse Lalla Asmaa en visite à l’Université Gallaudet de Washington

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a visité, vendredi, l’Université Gallaudet de Washington, l’unique établissement du genre au monde entièrement dédié à l’éducation des personnes sourdes et malentendantes de la petite enfance jusqu’au doctorat.

À cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’entente entre l’Université Gallaudet et la Fondation Lalla Asmaa, qui traduit l’engagement fort et constant de Son Altesse Royale en faveur de l’amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc, en leur offrant un environnement éducatif qui respecte leur singularité, tout en garantissant leur pleine intégration dans la société.

A son arrivée à l’Université Gallaudet, Son Altesse Royale a été accueillie par Mme Roberta Cordano, Présidente de l’Université, et M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Asmaa a été saluée par M. Azzeddine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Naima Ben Yahya, ministre de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille, M. Youssef Amrani, Ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis d’Amérique, M. Mohamed Methqal, Ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de Coopération internationale (AMCI), Mme Senda Benaissa, Assistante de la Présidente de l’Université Gallaudet, Mme Khadijat Rashid, doyenne des affaires administratives à la même Université et Mme Amanda Mueller, responsable du programme Afrique à Gallaudet.

Son Altesse Royale a également été saluée par deux étudiants marocains à l’Université Gallaudet, à savoir Mlle Zahra Ketoun, étudiante au cycle du doctorat, et M. Zakaria El Kantaoui, étudiant en licence et ancien élève de la Fondation Lalla Asmaa.

Lors de cette visite, SAR la Princesse Lalla Asmaa s’est rendue au “Sorenson Leaving Center” où Son Altesse Royale a pu se rendre dans l’une des salles de classe, découvrir les projets académiques des étudiants et prendre connaissance de la qualité de l’enseignement dispensé au sein de cette université, qui offre une gamme de programmes éducatifs et scientifiques adaptés aux besoins des personnes sourdes.

Au “Sorenson Leaving Center”, Son Altesse Royale a également visité le laboratoire de mouvement et de lumière “Motion Light Lab”, un espace unique qui permet, à travers des méthodes innovantes et une association de la langue des signes et des supports visuels, d’accompagner les enfants dans leur développement cognitif et linguistique.

Son Altesse Royale a aussi visité le “Student Academic Center”, un centre qui offre des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des étudiants sourds et malentendants, y compris des outils technologiques tel que le système de traduction en temps réel des communications (CART/Communication Access Realtime Translation).

Son Altesse Royale a également visité le “Laurent Clerc National Deaf Education Center” de l’Université Gallaudet, qui est un centre d’excellence offrant des programmes éducatifs adaptés aux enfants sourds et malentendants, du préscolaire au lycée.

SAR la Princesse Lalla Asmaa a pu suivre, à cette occasion, une session pédagogique auprès des jeunes enfants sourds, accompagnés de leurs parents, et ainsi découvrir l’approche “Family Learning”, qui permet de former les parents à être des partenaires actifs dans le développement linguistique et social de leurs enfants.

SAR la Princesse Lalla Asmaa s’est rendue également au “National Deaf life museum”, où Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’entente entre la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Gallaudet, signé par le président délégué de la Fondation, M. Karim Essakalli, et la présidente de l’Université, Mme Roberta Cordano.

Intervenant à cette occasion, M. Essakalli a souligné que depuis plus de cinquante ans, la Fondation Lalla Asmaa agit sans relâche pour que les enfants sourds aient accès à une éducation digne, à une reconnaissance de leur langue et de leur culture, mais aussi à des soins spécialisés, accessibles et durables.

La visite de l’Université Gallaudet, a ajouté M. Essakalli, s’inscrit naturellement dans cette dynamique, puisqu’elle ouvre la voie à la réalisation d’un projet de très grande envergure : la création de la première université en Afrique et au Moyen-Orient entièrement dédiée aux personnes sourdes et aux métiers liés à la surdité.

Ce projet, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans une dynamique plus large portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, visant à bâtir une société inclusive où chacun, quelle que soit sa différence, peut apprendre, évoluer, s’épanouir et contribuer pleinement au développement de la société.

Dans une allocution similaire, la présidente de l’Université Gallaudet a affirmé que ce protocole d’entente constitue une déclaration de respect et de reconnaissance mutuels, et incarne “notre engagement commun à promouvoir un avenir d’excellence dans l’éducation des sourds au Maroc”.

Elle a aussi souligné que l’Université est honorée d’être aux côtés de la Fondation en ce moment historique et plein d’opportunités, notamment avec la visite de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Fondée sur la confiance et des valeurs partagées, la relation entre l’Université et la Fondation met en avant le riche héritage et la vision inclusive du Royaume, tout en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise mondiales de Gallaudet, a dit Mme Cordano.

La visite de SAR la Princesse Lalla Asmaa, marquée par des échanges fructueux et une collaboration renforcée entre la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Gallaudet, témoigne de l’engagement inébranlable de Son Altesse Royale pour l’épanouissement des enfants sourds et malentendants, à l’image des valeurs du Royaume, de solidarité et de justice sociale, portées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

LR/MAP