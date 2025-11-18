M. Hammouchi préside la cérémonie d’excellence annuelle organisée par la Fondation Mohammed VI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a présidé, mardi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, la cérémonie d’excellence annuelle, organisée par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale.

Outre les cadres sécuritaires et fonctionnaires de police de différents grades et spécialités relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), cette cérémonie s’est déroulée en présence de retraités de la Sûreté nationale, d’enfants et d’orphelins de fonctionnaires de la police, ainsi que des convives représentant des partenaires institutionnels, dont des universités, des entreprises de services et des établissements publics liés par des relations de partenariat et de coopération avec la Fondation, indique un communiqué de la DGSN.

Consacrant la tradition annuelle qui récompense les enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et les meilleures notes aux épreuves du baccalauréat 2024/2025, cet événement a été marqué par la remise de bourses et des prix financiers afin de les inciter et de les encourager à poursuivre les études universitaires.

Ces incitations financières comprennent des bourses d’études universitaires d’un montant de 50.000 dirhams, versées en cinq tranches annuelles de 10.000 dirhams. Il s’agit d’un soutien financier alloué par la DGSN en vue d’encourager les enfants de ses fonctionnaires à parachever leur parcours d’enseignement supérieur. Vingt-cinq étudiants issus de la famille de la Sûreté nationale, ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires et inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur, ont bénéficié de cette bourse.

La seconde partie des incitations financières consiste en un soutien exceptionnel de 8.000 à 1.000 dirhams, attribué directement aux enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale ayant brillé dans les examen au titre de l’année scolaire précédente. Cette aide a été remise à 68 élèves ayant pris part à la cérémonie, alors que 102 bourses similaires seront attribuées aux autres bénéficiaires lors d’événements qui se tiendront au niveau régional durant les prochains jours.

En plus des bourses d’excellence académique distribuées depuis 2021, la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale a lancé depuis l’année dernière un ambitieux programme social visant à établir des partenariats et des accords avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur, afin de permettre aux enfants et aux orphelins brillants des fonctionnaires de police de rejoindre ces établissements universitaires.

Par ailleurs, cette cérémonie annuelle a été l’occasion d’honorer plusieurs fonctionnaires de la police qui se sont illustrés dans divers concours artistiques et sportifs organisés par la Fondation au cours de cette année, dans le cadre du soutien à l’action sociale et de la promotion de la culture de la créativité parmi les membres de la famille de la Sûreté nationale.

Ainsi, l’équipe de la Préfecture de police de Laâyoune qui a remporté la première place du tournoi annuel de futsal a été primée, aux côtés des équipes qui ont obtenu les deuxième et troisième places. Les fonctionnaires de police qui ont décroché les premières places du championnat arabe de cross-country, organisé en Irak, ont également reçu des récompenses financières et matérielles pour les encourager à persévérer dans leurs performances sportives au niveau local et international.

Pour la première fois, un hommage a été rendu lors de cette cérémonie à des retraités de la Sûreté nationale âgés de plus de 80 ans, qui se sont vu octroyer des certificats et des présents matériels, une initiative qui reflète la gratitude et la reconnaissance de la DGSN envers ses fonctionnaires tout au long de leur carrière professionnelle et pendant leur retraite.

Cet hommage concernera prochainement une grande partie du personnel retraité de la Sûreté nationale, y compris à travers des visites à domicile pour ceux qui ne peuvent pas assister à de telles cérémonies.

Lors de cet événement, des récompenses financières ont, en outre, été attribuées à six fonctionnaires de police pour avoir remporté le concours des arts plastiques. Ce concours, qui a connu la participation de 37 fonctionnaires appartenant à ce corps, a vu la présentation de 52 tableaux, sélectionnés par des experts et spécialistes du ministère de la Culture.

De même, une série de tableaux réalisés par les fonctionnaires de la police ont été choisis par le comité artistique de cette compétition, afin d’être exposés dans des galeries ouvertes au public en vue de faire connaître l’aspect artistique au sein de la famille de la Sûreté nationale.

Outre les tableaux des fonctionnaires de la police qui se distinguent par leur qualité artistique très élevée, l’espace des arts plastiques a accueilli une exposition de tableaux réalisés par les enfants des fonctionnaires de la famille de la Sûreté nationale ayant bénéficié des colonies de vacances d’été organisées par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale. Ces oeuvres allient la spontanéité de l’enfance et le talent artistique naissant.

Ainsi, cette cérémonie annuelle d’excellence organisée par la Fondation s’est distinguée par plusieurs nouveautés, notamment l’augmentation du nombre de bénéficiaires des bourses et des prix d’excellence scolaire, ainsi que l’hommage rendu aux retraités, dans le cadre d’une nouvelle approche visant à renforcer le lien entre les différentes générations de la famille de la Sûreté nationale, à travers leur intégration dans un système complet de services sociaux et de soins de santé, conformément à la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ne cesse d’entourer la famille de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

LR/MAP