La politique marocaine en direction de l’Afrique de l’Ouest mise en exergue à Dakar

La politique marocaine en direction de l’Afrique de l’Ouest a été au centre d’une conférence organisée mardi à Dakar, à l’initiative de l’Institut de Défense du Sénégal relevant des forces armées sénégalaises, en présence d’éminentes personnalités de divers horizons.

Placée sous le thème « La politique marocaine en direction de l’Afrique de l’Ouest : logique de coopération et ambitions partagées », cette rencontre a été l’occasion de mettre en exergue les liens séculaires unissant le Maroc et le Sénégal, ainsi que la densité des relations multidimensionnelles entre le Royaume et les pays de la sous-région.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a décliné les grands axes de la politique marocaine en Afrique de l’Ouest, fondée sur des ambitions partagées et une vision royale qui place l’Afrique au coeur des priorités nationales.

“Aujourd’hui la politique marocaine en Afrique de l’Ouest n’est ni un exercice historique, ni une simple analyse de politique étrangère. C’est une réflexion stratégique au cœur des transformations profondes que connaît notre continent», a souligné l’ambassadeur du Maroc, considérant que la thématique retenue « n’a rien d’un slogan : elle répond à une réalité géographique, à une proximité humaine, à une densité politique et à une vision royale qui place l’Afrique au centre des priorités nationales ».

Loin d’être un bloc monolithique, a-t-il ajouté, l’Afrique de l’Ouest se situe à la croisée de dynamiques majeures, comme la croissance démographique, la transition énergétique et le développement de nouveaux corridors logistiques.

Dans ce contexte mouvant, M. Naciri a affirmé que le Maroc n’est pas un acteur extérieur, encore moins un observateur distant, mais “une puissance africaine solidement ancrée dans l’espace ouest-africain», en raison de sa géographie, de son héritage historique, de ses liens spirituels et économiques, et d’une volonté politique résolue de construire un destin commun.

A ce titre, il a cité les nombreux accords signés avec des pays africains dont des accords de libre-échange pour fluidifier les activités commerciales, le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, en plus de l’initiative royale visant à ouvrir l’accès à l’Atlantique aux États du Sahel, vantant aussi la vision marocaine basée sur le co-développement, l’articulation des priorités économiques, sécuritaires, religieuses et culturelles, ainsi que le leadership positif du Royaume, fondé sur la confiance, la fiabilité et l’action concrète plutôt que sur les discours.

Selon lui, l’analyse de cette politique exige d’appréhender la manière dont le Maroc inscrit son action dans les grandes dynamiques à l’œuvre en Afrique de l’Ouest, notamment à travers l’approfondissement de l’intégration économique, l’accompagnement de la transition énergétique, le désenclavement stratégique du Sahel, le renforcement de la sécurité maritime, l’essor du numérique, la consolidation de la diplomatie religieuse, la promotion de la mobilité étudiante et la gestion maîtrisée des enjeux migratoires.

Les relations séculaires entre nos pays sont adossées à plusieurs facteurs, à savoir économiques avec des investissements dans plusieurs domaines dont le secteur bancaire, politico-diplomatiques à travers une vision panafricaine partagée”, sans compter “d’autres leviers puissants comme la culture et la religion notamment par le biais la diplomatie religieuse”, a encore indiqué le diplomate marocain.

M. Naciri a conclu sa conférence par des recommandations pour un partenariat renforcé, en vue d’accélérer les synergies, d’améliorer la gouvernance des projets, de renforcer la coopération sectorielle et d’approfondir les liens humains et stratégiques.

LR/MAP