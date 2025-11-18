L’UA salue le rôle actif du Maroc dans la promotion de la paix et de la coopération régionale

L’UA salue le rôle actif du Maroc dans la promotion de la paix et de la coopération régionale

Le président de la Commission de l’Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué, mardi, le rôle actif du Maroc et ses contributions continues au sein de l’Union, notamment en faveur de la promotion de la paix, du développement et de la coopération régionale.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Fête de l’indépendance du Royaume, M. Ali Youssouf a également mis en avant l’engagement indéfectible du Maroc en faveur de l’intégration africaine et de la transformation économique.

Il a rappelé que cette journée commémore la restauration de la pleine souveraineté du Royaume, après une longue lutte pour la libération du pays, soulignant que la résilience et l’unité du peuple marocain constituent un exemple éloquent du chemin parcouru par l’Afrique vers la liberté.

LR/MAP

 

