Casablanca | Lancement de l’offre intégrée “Pacte TPME, Bank of Africa & Maroc PME”

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Bank of Africa a procédé, mercredi à Casablanca, au lancement de l’offre intégrée « Pacte TPME, Bank of Africa & Maroc PME », une initiative destinée à renforcer l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) à travers une offre combinant financement, expertise, conseil et mise en relation avec un écosystème de partenaires.

Dévoilée lors de la première édition des Rencontres nationales de la TPME, organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette offre s’inscrit dans le cadre du Pacte TPME porté par Maroc PME. Elle ambitionne d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement, de la création à la croissance, en passant par la structuration, l’investissement, l’innovation et la transition durable, dans le prolongement de plus de vingt années de partenariat entre Bank of Africa et Maroc PME.

Prenant la parole à cette occasion, Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de BOA a déclaré : « Ce dispositif est bien plus qu’un programme de soutien : c’est un véritable changement de paradigme. Avec ses 4 axes -structuration, résilience, compétitivité et croissance- il offre enfin à nos entrepreneurs une réponse globale, cohérente et durable ».

« Dans les prochaines semaines, Bank of Africa et ses partenaires entameront une tournée régionale pour porter ces engagements là où ils ont le plus d’impact », a-t-il fait savoir.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a estimé que le Maroc se trouve aujourd’hui à une étape décisive de son développement économique, soulignant que la montée en puissance du tissu entrepreneurial constitue un impératif pour offrir davantage d’opportunités à une jeunesse de plus en plus qualifiée.

Il a appelé à accélérer la croissance des TPME, à renforcer les relations de confiance entre les entrepreneurs et les établissements financiers et à mobiliser l’ensemble des leviers susceptibles de favoriser leur développement.

De son côté, le président de la Commission croissance des TPME et entrepreneuriat de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Adil Raïss, a rappelé que les TPME représentent plus de 98% des entreprises formelles au Maroc et près de 95% des membres de la Confédération, tout en contribuant à environ 80% des créations d’emplois formels au cours des cinq dernières années.

Ces entreprises demeurent toutefois confrontées à plusieurs défis, notamment la difficulté à franchir des paliers de croissance, leur vulnérabilité durant les premières années d’activité ainsi que les contraintes d’accès au financement, a-t-il relevant, plaidant pour le développement de mécanismes mieux adaptés aux différentes phases de croissance des entreprises, ainsi que pour l’accélération de leur transformation digitale et de leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

À cette occasion, Bank of Africa a signé plusieurs conventions de partenariat avec MarocPME, la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), Réseau Entreprendre Maroc, ainsi qu’avec Izdihar, AZIAN et CFCIM, afin de renforcer l’accompagnement des entreprises en matière de financement, de transition durable, de mentorat entrepreneurial et de proximité territoriale.

Fruit de plus de vingt années de partenariat entre Bank of Africa et Maroc PME, cette initiative sera déployée dans les prochaines semaines à travers une tournée régionale destinée à rapprocher cette offre des entrepreneurs dans les différentes régions du Royaume.

La Banque réaffirme ainsi son ambition de mobiliser l’ensemble de ses expertises, de ses solutions et de son écosystème de partenaires pour accompagner durablement le développement des entreprises marocaines, au-delà du seul financement.

LR/MAP