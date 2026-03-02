Les États-Unis et six pays du Golfe condamnent fermement les attaques iraniennes dans la région

Les États-Unis, le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont exprimé leur ferme condamnation des attaques “aveugles et irresponsables” menées par l’Iran à l’aide de missiles et de drones contre les territoires d’États souverains de la région.

Dans un communiqué conjoint, ces pays ont souligné que ces attaques “injustifiées” ont visé des États souverains, notamment le Bahreïn, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mettant en danger “des populations civiles et endommageant des infrastructures civiles”.

Les actions de l’Iran “constituent une escalade dangereuse qui viole la souveraineté de plusieurs États et menace la stabilité régionale”, ont-ils déploré, notant que “le fait de prendre pour cible des civils et des pays qui ne sont pas engagés dans des hostilités constitue un comportement imprudent et déstabilisateur”.

Ils ont également réaffirmé leur unité pour défendre leurs citoyens, leur souveraineté et leur territoire, tout en réaffirmant leur droit à la légitime défense face aux agressions iraniennes.

“Nous restons attachés à la sécurité régionale et saluons la coopération efficace en matière de défense aérienne et antimissile qui a permis d’éviter des pertes en vies humaines et des destructions bien plus importantes”, ont-ils conclu.

LR/MAP