L’offensive américaine contre l’Iran se poursuivra pendant quatre à cinq semaines (Donald Trump)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président Donald Trump a déclaré dimanche que l’armée américaine compte poursuivre son offensive contre l’Iran pendant “quatre à cinq semaines” si nécessaire.

Dans une interview au New York Times, le président américain a assuré qu’il “ne serait pas difficile” pour les États-Unis et Israël de maintenir l’intensité des combats.

“Nous disposons d’énormes quantités de munitions. Vous savez, nous avons des munitions stockées partout dans le monde, dans différents pays”, a-t-il dit.

Le Chef de l’exécutif américain a aussi averti que de nouvelles pertes dans les rangs des soldats américains étaient probables avec la poursuite des opérations militaires contre les installations et les bases iraniennes.

Trois militaires américains ont déjà été tués depuis le début de cette opération samedi.

“Malheureusement il y en aura probablement d’autres avant la fin. C’est comme ça”, a déclaré, auparavant, le président Trump dans une vidéo publiée dimanche sur sa plateforme Truth Social.

Dans cette courte allocution, M. Trump a affirmé que “l’Amérique va venger ses morts et porter le coup le plus sévère aux terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation”.

“Les opérations militaires vont continuer à pleine puissance pour le moment et elles se poursuivront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très forts”, a-t-il ajouté.

LR/MAP