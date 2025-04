Le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture du 30è Salon International de l’Édition et du Livre

Partager Facebook

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, jeudi à l’espace OLM-Souissi à Rabat, l’ouverture de la 30ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, du 18 au 27 avril.

L’ouverture par Son Altesse Royale de ce Salon est une illustration nouvelle de la Haute sollicitude dont SM le Roi ne cesse d’entourer le domaine culturel et de Sa ferme volonté d’en promouvoir les différentes manifestations, avec pour principal objectif l’édification d’une société du savoir, ouverte, prospère et civilisée.

SAR le Prince Moulay Rachid a, à cette occasion, visité plusieurs stands du Salon, dont celui de l’Emirat de Charjah, invité d’honneur de cette 30ème édition du SIEL, qui célèbre les liens historiques et culturels qui unissent le Royaume du Maroc à l’Etat des Émirats Arabes Unis frère et ambitionne de présenter les nouveaux développements de la scène culturelle émiratie.

Son Altesse Royale a également visité les stands de la Palestine, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l’Institut français du Maroc, de la Société Chérifienne de Distribution et de Presse (SOCHEPRESS), de Dar Amane et de l’Univers des Schtroumpfs.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra et la Wilaya de la même région, le 30e Salon International de l’Edition et du Livre réunit 756 exposants, dont 292 directs et 464 indirects, représentant 51 pays.

Une vaste sélection de plus de 100.000 titres couvrant tous les champs de la connaissance et divers genres littéraires sont exposés au Salon qui, cette année, met à l’honneur l’Émirat de Charjah et célèbre les Marocains du Monde, qui contribuent au rayonnement de l’identité marocaine plurielle au-delà des frontières.

Avec un programme culturel riche et diversifié, cette édition connaît la participation de nombreux chercheurs, écrivains et créateurs, marocains et étrangers, qui devront animer des conférences, des rencontres littéraires, des soirées poétiques, et des présentations d’ouvrages.

Par ailleurs, des moments forts viendront ponctuer cette 30e édition, avec des hommages à d’éminentes figures de la création marocaine, dont les œuvres ont marqué la culture nationale et contribué à son rayonnement. Le programme inclut également des hommages à des personnalités de la culture arabe, organisés en partenariat avec l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO), ainsi que des remises de Prix littéraires, notamment le Prix Ibn Battouta de la Littérature de Voyage et le Prix National de la Lecture.

A l’instar des éditions précédentes, un programme riche et varié destiné aux enfants et aux élèves sera proposé tout au long du Salon.

La 30e édition du SIEL se veut un événement d’envergure devant contribuer à dynamiser la scène culturelle marocaine et à renforcer le rayonnement de Rabat en tant que destination culturelle, tant sur le plan national qu’international, alors que la ville se prépare à porter le titre de Capitale mondiale du livre en 2026.

A son arrivée au Salon International de l’Edition et du Livre, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, SA Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasmi, Présidente de l’Autorité du livre de l’Émirat de Charjah, invité d’honneur du Salon, et M. Ahmed Ben Rakkad Al Ameri, Président exécutif de l’Autorité du livre de l’Émirat de Charjah.

Son Altesse Royale a été aussi salué par M. Driss El Yazami, Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), M. Mohamed Yacoubi, Wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Rachid El Abdi, président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, et M. Salim Al Malik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO).

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par Mme Fatiha El Moudni, présidente du Conseil Communal, M. Abdelaziz Driouich, président du Conseil préfectoral, Mme Latifa Moftaqir, directrice des Archives du Royaume du Maroc, Commissaire générale du SIEL, M. Salah-Eddine Abkari, secrétaire général par intérim du département de la culture, et Mme Ghyzlaine Derrous, directrice du livre, des bibliothèques et des archives.

LR/MAP