Frappes en Iran | Le président Trump anticipe davantage de pertes dans les rangs américains

Le président américain, Donald Trump, a prévenu dimanche que l’offensive militaire lancée par les États-Unis contre des installations iraniennes pourrait “probablement” entraîner de nouvelles pertes parmi les forces US, alors que trois militaires ont déjà été tués depuis le début de cette opération.

“Malheureusement il y en aura probablement d’autres avant la fin. C’est comme ça”, a déclaré le Chef de l’exécutif américain dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social.

Dans cette courte allocution au ton solennel, M. Trump a affirmé que “l’Amérique va venger ses morts et porter le coup le plus sévère aux terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation”.

“Les opérations militaires vont continuer à pleine puissance pour le moment et elles se poursuivront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très forts”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président américain a appelé les “gardiens de la révolution iraniens”, l’armée idéologique du régime, et la “police militaire” à “déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine”.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait annoncé plus tôt dimanche que trois militaires américains avaient été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l’opération militaire “Epic Fury” contre l’Iran.

Le Centcom a également précisé que plusieurs autres soldats “ont subi des blessures légères causées par des éclats d’obus et des commotions cérébrales, et sont en train d’être réintégrés dans leurs fonctions”.

“Les opérations de combat majeures se poursuivent et nos efforts d’intervention sont en cours”, a ajouté le Centcom.

LR/MAP