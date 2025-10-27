Le président du CORCAS reçoit une délégation de l’intergroupe parlementaire italien de “Soutien à l’initiative d’Autonomie au Sahara”

Le président du Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, a reçu, lundi à Rabat, une délégation de l’intergroupe parlementaire italien de “Soutien à l’initiative d’Autonomie au Sahara”.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le coordinateur de la délégation italienne, Ettore Rosato, a affirmé que l’intergroupe parlementaire italien croit fortement que le plan d’autonomie marocain est la solution la plus fiable, la plus pratique et la plus réaliste pour la résolution de ce différend.

“Notre groupe considère que le plan proposé par le Maroc, et qui sera discuté aux Nations Unies, est l’unique solution à même de garantir la paix, la stabilité et le développement”, a souligné M. Rosato.

Il a, par ailleurs, fait savoir que lors de ses entretiens avec le président du CORCAS, la délégation a pu s’informer du contexte historique et de l’évolution de la question du Sahara marocain.

La délégation s’était rendue dans les Provinces du Sud du Royaume du Maroc où elle a pu constater de visu les progrès réalisés et pris connaissance de l’ensemble des projets réalisés et des chantiers lancés, a-t-il fait remarquer.

Actuellement en visite de travail dans le Royaume, la délégation de l’intergroupe parlementaire italien comprend 7 parlementaires de la Chambre des Députés et du Sénat, représentant les partis de la majorité et de l’opposition.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du Secrétaire général du CORCAS, Maouelainin Khalihena Maouelainin et de Moulay Ahmed Mghizlat, membre du Conseil.

LR/MAP