M. Tahraoui présente le bilan du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a présenté, lundi à la Chambre des Représentants, le bilan de la mise en œuvre du Programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural dans le secteur de la santé.

Lors de la séance des questions orales, le ministre a expliqué que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, le nombre de projets de santé programmés et approuvés par la Commission nationale de développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagne (CNDERZM), dans le cadre des plans d’action annuels pour la période 2017-2023, s’élève à 1.816 projets, pour un coût total d’environ 1,7 milliard de DH.

Concernant l’état d’avancement des projets selon les opérations, le ministre a indiqué que 431 opérations de construction ont été achevées, soit 79% du total des opérations programmées, tandis que les 113 opérations restantes sont en cours de réalisation.

M. Tahraoui a également mis l’accent sur l’achèvement de 706 opérations de mise à niveau, incluant des travaux d’extension, de réhabilitation et de réaménagement, alors que 190 opérations sont toujours en cours.

Il a, en outre, précisé que 95% des moyens de transport programmés ont été acquis, soit 876 unités, dont 648 ambulances, 198 unités mobiles et 30 autres unités, tandis que 44 unités sont encore en cours d’acquisition.

D’autre part, le ministre a mis en avant la dynamique continue que connaît le secteur de la santé en matière d’infrastructures dans les différentes régions du Royaume, notant que 24 projets hospitaliers sont actuellement en cours de réalisation sur la période 2025-2026, offrant une capacité de 2.273 lits, en plus de 20 projets supplémentaires programmés pour l’année 2027 avec une capacité totale de 2.430 lits.

Et d’ajouter que les travaux avancent à un rythme soutenu au niveau des Centres hospitaliers universitaires (CHU), notamment celui de Laâyoune (500 lits), dont l’ouverture est prévue avant la fin de l’année, tandis que l’achèvement des autres projets universitaires à Rabat, Béni Mellal, Guelmim et Errachidia est attendu à l’horizon 2027 afin de doter chaque région d’infrastructures universitaires modernes.

Parallèlement, M. Tahraoui a relevé qu’une opération d’urgence a été lancée pour la réhabilitation et la mise à niveau de 91 hôpitaux à l’échelle nationale, en vue de rendre le système de santé plus efficace et plus proche du citoyen.

LR/MAP