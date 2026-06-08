La session ordinaire du Baccalauréat s’est déroulée dans de bonnes conditions (Ministère)

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La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat, tenue du 4 au 6 juin, s’est déroulée dans de bonnes conditions, tant sur le plan pédagogique qu’organisationnel, a indiqué, dimanche, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Cette session a été marquée par la mobilisation sérieuse et responsable de l’ensemble des acteurs et intervenants dans la mise en œuvre des mesures pédagogiques, organisationnelles, administratives et logistiques, ce qui a largement contribué au succès de cet évènement national important, souligne le ministère dans un communiqué.

Quelque 464.919 candidats ont passé ces épreuves, avec un taux de participation de 96,5 % pour les candidats scolarisés et de 52,7 % pour les candidats libres, ajoute la même source,

L’opération de correction des épreuves a commencé dans 283 centres, avec la participation de 31.622 enseignants qui ont été mobilisés pour mener à bien cette opération, fait savoir le ministère, notant que les délibérations auront lieu le 16 juin, tandis que les résultats seront annoncés le 17 juin.

S’agissant de la lutte contre la fraude, des mesures légales, organisationnelles et administratives ont été mises en oeuvre, contribuant à renforcer l’efficacité du mécanisme de détection et de contrôle des cas de fraude, relève le ministère, faisant savoir que 4.126 cas ont été enregistrés, en hausse de 49 % par rapport à la session de 2025, et ce grâce à la vigilance des équipes chargées de la surveillance et du contrôle, ainsi qu’à la généralisation de l’utilisation du système électronique de détection des cas de fraude.

De même source on précise que des procès-verbaux ont été dressés pour l’ensemble des cas relevés et seront soumis, dans les prochains jours, aux commissions régionales compétentes afin de décider des sanctions disciplinaires qui s’imposent, conformément aux dispositions de la loi 02.13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires.

À cet égard, le ministère affirme qu’il appliquera de manière stricte toutes les dispositions en vigueur à l’encontre de tout candidat pris en flagrant délit de fraude.

Par ailleurs, le ministère a tenu à féliciter les femmes et les hommes du secteur de l’éducation nationale et l’ensemble des cadres administratifs et pédagogiques qui ont veillé avec sérieux à ce que cette échéance soit organisée dans de bonnes conditions, saluant la forte mobilisation des partenaires du système éducatif et le grand soutien dont il a bénéficié de la part des autorités judiciaires compétentes, des autorités sécuritaires et locales, ainsi que de la part des médias.

Le ministère a également salué la forte implication des parents et tuteurs lors de cette étape importante du parcours éducatif de leurs enfants auxquels il souhaite plein succès, appelant tous les intervenants à poursuivre la mobilisation et l’engagement afin d’assurer la réussite des prochaines étapes de cette échéance pédagogique majeur.

LR/MAP