Le Maroc et l’Allemagne examinent les moyens de renforcer un partenariat bilatéral déjà prometteur

Le renforcement du partenariat maroco-allemand et les opportunités d’investissement offertes par le Royaume ont été au centre d’un entretien, mardi à Berlin, entre le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali-Radovan.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Berlin, Zohour Alaoui, a eu lieu dans le cadre de l’étape Allemagne du roadshow économique “Morocco Now”, qui vise à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion à l’international de l’offre Maroc en matière d’investissement et d’export.

Dans une déclaration à la presse, M. Zidane a indiqué que ses entretiens avec Mme Alabali-Radovan ont été l’occasion de présenter les opportunités d’investissement offertes par le Royaume et d’examiner “les perspectives d’avenir d’une coopération bilatérale prometteuse”.

Un accent a été mis, à cette occasion, sur l’organisation en avril prochain au Maroc d’un Forum économique maroco-allemand, qui réunira plusieurs responsables politiques et acteurs économiques des deux pays, a précisé le ministre.

Il a, dans ce sens, souligné que Mme Alabali-Radovan a fait part de sa volonté de participer à ce Forum, qui constituera une plateforme appropriée pour renforcer davantage le partenariat maroco-allemand et donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’activité, dont la transition énergétique et la formation continue.

Le roadshow “Morocco Now”, qui concerne les villes de Berlin, Munich et Stuttgart, est conduit par M. Zidane, à la tête d’une importante délégation composée de Mme Zohour Alaoui, du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, et du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir.

L’objectif est de présenter aux décideurs institutionnels et économiques allemands les atouts compétitifs du Maroc ainsi que les nombreuses opportunités d’investissement dans des secteurs industriels à fort potentiel, afin de renforcer les relations économiques bilatérales et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération avec les entreprises et institutions allemandes.

Dans ce cadre, M. Zidane a rencontré à Berlin plusieurs acteurs économiques allemands, dont les responsables de l’Association des industriels automobiles (VDA), d’Enertrag, un leader dans les énergies renouvelables, et de Schneider Electric, un groupe mondial actif dans la gestion de l’énergie, l’automatisation et la digitalisation des infrastructures.

L’étape Allemagne du roadshow “Morocco Now” intervient après celles des Émirats arabes unis, de l’Espagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Placée sous le thème “Créer des synergies pour des partenariats durables”, elle vise à mobiliser les décideurs des secteurs de l’automobile, de la mobilité électrique, de l’électronique et de l’énergie, qui offrent d’importantes synergies entre le Maroc et l’Allemagne et représentent un fort potentiel de coopération bilatérale.

