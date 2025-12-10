Le chef de la diplomatie burkinabè salue les initiatives royales du Maroc pour la paix en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré a salué, mercredi à Ouagadougou, les Initiatives Royales et exprimé son admiration pour le leadership et l’engagement fort de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

M. Traoré a, dans ce sens, salué la contribution louable du Royaume du Maroc à la promotion de la paix et du développement du Continent africain en général, et de la région du Sahel en particulier, reconnaissant le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa Vision clairvoyante visant à consolider la coopération et la solidarité Sud-Sud pour relever les défis et promouvoir les initiatives régionales qui font du Maroc un partenaire stratégique des pays africains en matière de paix, de sécurité et de développement durable.

Il s’est, en outre, félicité de l’Initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre du processus des Etats africains de l’Atlantique, visant à renforcer la coopération en faisant de l’espace africain de l’Atlantique un cadre géostratégique pour la coopération intra-africaine, pragmatique et opportune.

M. Traoré a aussi hautement magnifié l’Audience Royale qui lui a été accordée, aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger, au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont tout particulièrement salué l’Initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre.

LR/MAP