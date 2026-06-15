Le Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de l’accord entre les États-Unis et l’Iran

Par Le Reporter.ma 15/06/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de l'accord entre les États-Unis et l'Iran

L’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran sur un Mémorandum d’entente revêt une importance particulière pour consolider le cessez-le-feu et garantir durablement la liberté de navigation maritime dans le détroit d’Ormuz.

De ce fait, le Royaume du Maroc appelle à la prompte mise en œuvre et au plein respect de cet accord, et remercie les médiateurs pour leurs efforts ayant facilité ce progrès.

Le Royaume du Maroc espère que cet accord contribuera au règlement, conformément au droit international, des autres questions non résolues.

LR/MAP

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