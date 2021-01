L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla encouragera les projets d’investissement dans la région (David T. Fischer)

Partager Facebook

L’ouverture d’un Consulat américain à Dakhla “encouragera les projets d’investissement et de développement qui apporteront des avantages concrets à la région”, a souligné, dimanche à Dakhla, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, David T. Fischer.

“L’ouverture d’un Consulat permettra aux États-Unis d’Amérique de profiter davantage du positionnement stratégique du Maroc en tant que centre pour le commerce en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Plus précisément, cela appuiera et encouragera les projets d’investissement et de développement qui apporteront des avantages concrets à la région”, a déclaré M. Fischer, cité par un communiqué de l’ambassade des États-Unis à Rabat.

“Notre voyage d’aujourd’hui à Dakhla constitue une autre pierre angulaire historique de plus de 200 ans d’amitié entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique”, a dit le diplomate américain qui s’est rendu à Dakhla pour lancer le processus officiel de l’ouverture d’un Consulat des États-Unis d’Amérique à Dakhla.

“J’adresse mes plus sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont le dévouement ferme envers l’amitié entre les Etats-Unis et le Maroc fut essentiel pour rendre possible la visite d’aujourd’hui”, a enchaîné M. Fischer qui est le premier ambassadeur américain à visiter le Sahara marocain, selon le communiqué.

“Je ne peux qu’affirmer que cette visite sera la première de nombreuses visites officielles du gouvernement des États-Unis dans les provinces du Sud du Maroc, alors que nous entamons le processus d’identification d’un site approprié pour l’établissement d’un Consulat physique”, a ajouté l’ambassadeur qui était accompagné du Secrétaire d’État adjoint pour les Affaires du Proche Orient, David Schenker, pour des discussions avec des responsables du gouvernement et des dirigeants d’entreprises à Dakhla.

L’ambassadeur Fischer et le Secrétaire adjoint Schenker ont été chaleureusement accueillis par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lorsqu’ils ont visité des sites potentiels pour abriter le Consulat des États-Unis d’Amérique à Dakhla prochainement, a relevé la même source.

M. Fischer a également rendu visite à l’antenne locale de la Fondation Phosboucraa où il a pris connaissance des efforts fournis pour promouvoir l’esprit d’entreprise, le développement social et la valeur de l’engagement civique en faveur de la communauté de Dakhla, a précisé le communiqué.

Lors de ses réunions avec les dignitaires locaux, M. Fischer a souligné que l’objectif de la visite est de mettre l’accent sur l’intérêt accordé par les États-Unis à la promotion de la prospérité économique, la paix et la stabilité au Maroc, et plus particulièrement dans les provinces du Sud, a fait savoir la même source.

Pour sa part, le PDG de la US International Development Finance Corporation (DFC), Adam Boehler, a adressé un message vidéo soulignant la visite historique à Dakhla, et a réitéré “l’engagement des États-Unis à investir dans la promotion de la prospérité économique pour tous les Marocains, en particulier les habitants des provinces du Sud”, a-t-elle ajouté.

“L’amitié entre les États-Unis et le Maroc est inébranlable et ne fait que se renforcer”, a insisté M. Boehler, cité dans le communiqué.

Le Président Donald Trump avait annoncé, le 10 décembre dernier, dans sa proclamation officielle reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, que les États-Unis ont l’intention d’ouvrir un Consulat.

Deux semaines plus tard, le 24 décembre, le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait annoncé la mise en place “d’un Poste de Présence Virtuelle” (PPV), une première étape importante dans le processus de création d’une nouvelle mission diplomatique américaine.

Le PPV fournit d’importantes informations sur les services consulaires, les opportunités pour les échanges culturels et les annonces du gouvernement des États-Unis concernant les nouveaux programmes visant à promouvoir les investissements économiques et commerciaux dans la région, a noté l’ambassade américaine.

Il permet également au gouvernement des États-Unis de prendre le temps nécessaire afin de répondre aux exigences réglementaires et de sécurité nécessaires à l’ouverture d’un Consulat.

Les PPV permettent aux ambassades d’assurer un engagement diplomatique à distance avec des villes ou des régions importantes. Ils impliquent des visites régulières et ciblées du personnel de la mission, des activités d’affaires publiques et un engagement “virtuel” au moyen de sites internet consacrés à la ville ou à la région.

LR/MAP