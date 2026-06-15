AMMC | Visa sur le prospectus relatif à l’augmentation du capital social de Crédit du Maroc

Par Le Reporter.ma 15/06/2026 Actualités, Finance Laisser un commentaire

AMMC | Visa sur le prospectus relatif à l’augmentation du capital social de Crédit du Maroc

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus relatif à l’augmentation du capital social de Crédit du Maroc.

Cette augmentation de capital, qui a été autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril, porte sur un montant maximum de près de 700 millions de dirhams (MDH), avec 745.285 actions nouvelles à émettre, précise l’AMMC dans un communiqué.

Le prix d’émission est fixé à 938 dirhams (DH) par action, avec une valeur nominale unitaire de 100 DH/action, fait savoir la même source.

La période de souscription s’étale du 26 juin au 16 juillet 2026 inclus.

LR/MAP

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