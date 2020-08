L’AREF Fès-Meknès engagée à réussir la rentrée scolaire

Partager Facebook

L’Académie régionale d’éducation et de formation de Fès-Meknès (AREF-FM) est engagée à réunir les conditions appropriées à même de réussir la rentrée scolaire 2020-2021, a assuré son directeur, Mohssine Zouak.

Le responsable, qui présidait lundi à Fès une réunion de concertation sur la rentrée administrative et pédagogique, a souligné l’impératif de mettre en place un protocole sanitaire rigoureux respectant les mesures préventives instaurées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid19.

Insistant sur l’obligation de porter le masque, de se laver régulièrement les mains et de respecter la distanciation sociale, M. Zouak a préconisé la réduction du nombre d’élèves dans les classes et la stérilisation des différentes dépendances des établissements, dans l’objectif de préserver la santé et la sécurité des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs et de l’ensemble des personnes dans les administrations et établissements scolaires de la région.

Il a souligné, à cet effet, l’importance de l’approche proactive adoptée par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, laquelle est déclinée sous un plan exhaustif pour gérer l’année scolaire, en prenant en compte l’évolution de la situation épidémiologique du pays.

Le responsable a relevé que la formule pédagogique adoptée par le département de tutelle sur les plans local, provincial ou régional pourrait être réajustée en concertation avec les autorités locales et sanitaires à chacune des étapes de l’année scolaire 2020-2021, ajoutant que le ministère publiera incessamment les détails relatifs aux opérations de gestion de l’année scolaire à l’aune de ce contexte particulier.

Le directeur de l’AREF s’est attardé sur l’annonce par le ministère de l’adoption de l’enseignement à distance comme modèle pédagogique au début de l’année scolaire 2020-2021 qui commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux confondus, dans l’ensemble des établissements publics et privés, ainsi que dans les écoles des missions étrangères, notant que l’enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle, sachant qu’un mécanisme sera établi pour permettre aux familles de faire un tel choix.

LR/MAP