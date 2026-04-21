Coopération sécuritaire Maroc–Suède | Visite stratégique de M. Hammouchi à Stockholm

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Le Directeur Général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, les 20 et 21 avril, une visite de travail dans le Royaume de Suède à la tête d’une importante délégation sécuritaire composée de cadres et de responsables représentant le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des services de sécurité suédois de consolider les relations de coopération et de coordination avec leurs homologues marocains, ainsi que dans une démarche commune visant à renforcer leur partenariat sécuritaire pour englober divers domaines de coopération opérationnelle, d’échange d’expertises et d’assistance technique mutuelle dans le domaine sécuritaire, indique un communiqué du pôle DGSN-DGST.

A cette occasion, M. Hammouchi a eu une série d’entretiens avec plusieurs responsables suédois, notamment le ministre de la Justice Gunnar Strömmer, la commissaire nationale de la Police suédoise Petra Lundh et le commissaire général adjoint de la Police nationale suédoise Stefan Hector, ajoute la même source.

Ces entretiens ont porté sur nombre de questions d’intérêt commun liées à la sécurité des deux pays, ainsi que sur la coordination des efforts et des mécanismes nécessaires pour les relever suivant une approche conjointe, outre l’examen des différentes menaces sécuritaires et risques émergents aux niveaux régional et international.

A l’issue de ces entretiens et dans le cadre de la volonté des deux parties de hisser le niveau de la coopération sécuritaire bilatérale au rang d’un partenariat durable, un mémorandum d’entente a été signé entre le pôle DGSN-DGST et la Police nationale suédoise.

Ce mémorandum vise à établir un cadre contractuel permettant de renforcer les mécanismes d’échange d’expertises, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine policier, de consolider la coopération bilatérale en matière de formation sécuritaire et fixer les modalités de réponse aux demandes d’information en lien avec la coopération bilatérale, note le communiqué.

Il définit également des procédures claires et rapides pour l’échange d’informations entre les services de police et de sécurité des deux pays concernant notamment les dossiers liés au terrorisme, à l’extrémisme et au crime organisé, en particulier le trafic de drogues et de psychotropes, la cybercriminalité et le piratage informatique, la criminalité économique et financière, l’immigration illégale, la traite des êtres humains et les crimes violents.

Dans ce contexte, la partie suédoise a proposé l’adhésion des services de sécurité marocains au système du Réseau européen des équipes de recherche active de fugitifs (ENFAST), compte tenu du rôle important des services marocains dans la localisation et l’arrestation des personnes recherchées au niveau international dans des affaires du crime transfrontalier.

Par la même occasion, il a été souligné l’importance de s’inspirer du modèle sécuritaire marocain et d’élargir davantage la coopération policière avec le Maroc, en tant que “partenaire important et fiable”.

Par ailleurs, cette visite a également été marquée par des entretiens bilatéraux avec les responsables des services de renseignement et de sécurité intérieure suédois, notamment Charlotte von Essen, directrice générale du Service de sécurité suédois, portant sur les défis sécuritaires liés aux activités des groupes terroristes dans plusieurs régions du monde, notamment la région sahélo-saharienne, le Moyen-Orient et l’Europe.

Il s’agit aussi des “opérations virtuelles” dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en particulier dans leurs dimensions cybernétique et transfrontalière.

Dans le même sillage, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a visité plusieurs départements et unités relevant des services de sécurité suédois, dont les unités centrales d’intervention, les unités cynotechniques et les services de lutte contre la cybercriminalité.

Selon le communiqué, cette visite illustre l’importance de la coopération sécuritaire bilatérale entre le Maroc et la Suède, en tant que partenaires agissants dans les efforts internationaux visant à renforcer la sécurité et la stabilité, comme elle confirme la volonté commune des deux pays de poursuivre le renforcement de la coopération sécuritaire et de la coordination en matière de renseignement face à l’ensemble des menaces pesant sur leur sécurité.

Ce déplacement traduit aussi l’engagement du pôle DGSN-DGST à s’ouvrir sur des partenaires sécuritaires de différents pays de par le monde, dans le but de renforcer la sécurité collective et de soutenir les efforts visant à neutraliser les menaces pesant sur la sécurité régionale et internationale.

LR/MAP