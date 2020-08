OMS | 172 pays engagés dans le plan mondial de vaccination contre la Covid-19 (COVAX)

Partager Facebook

Quelque 172 pays participent au futur dispositif d’accès mondial pour un vaccin contre la Covid-19, connu sous le nom de COVAX, programme conçu pour garantir un accès équitable aux vaccins anti-coronavirus, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Je suis heureux d’annoncer qu’à ce jour, 172 pays sont engagés dans le programme COVAX Service mondial pour les vaccins, qui dispose d’un portefeuille de vaccins anti-Covid-19 le plus important et le plus diversifié au monde », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

COVAX est co-dirigé par l’alliance GAVI pour les vaccins, l’OMS et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI en anglais ». Il est conçu pour garantir un accès équitable au niveau mondial des vaccins, une fois qu’ils sont développés et autorisés à être utilisés. Il couvre actuellement 9 vaccins candidats anti-Covid-19 et son objectif est de sécuriser l’approvisionnement et de fournir 2 milliards de doses dans les pays qui s’engagent d’ici la fin 2021.

« À l’heure actuelle, neuf vaccins font partie de ce portefeuille dynamique, qui est constamment révisé et optimisé pour garantir l’accès à la meilleure gamme de produits possible », a ajouté le Dr Tedros, relevant que des discussions sont déjà en cours avec quatre autres producteurs. « Neuf autres vaccins sont actuellement en cours d’évaluation pour le long terme », a-t-il précisé.

A mesure que l’offre augmentera, la prochaine étape du déploiement du vaccin sera élargie sur la base d’une évaluation de la vulnérabilité de chaque pays au virus. Un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase finale d’essais cliniques. Et l’OMS espère qu’il y aura « plusieurs candidats retenus qui seront à la fois sûrs et efficaces ».

Le dispositif COVAX est un mécanisme essentiel qui permettrait à tous les pays qui y participent d’avoir accès au vaccin dont l’innocuité et l’efficacité ont été prouvées

En attendant, les pays qui souhaitent participer à ce dispositif mondial COVAX ont jusqu’au 31 août pour soumettre des manifestations d’intérêt. La confirmation de leur intention d’adhérer devant intervenir d’ici le 18 septembre et les premiers versements devant être effectués d’ici le 9 octobre.

Selon le chef de l’OMS, ce dispositif est le mécanisme essentiel pour l’achat conjoint et la mise en commun des risques liés à plusieurs vaccins, de sorte que, quel que soit le vaccin dont l’innocuité et l’efficacité ont été prouvées, tous les pays membres de Covax pourront y avoir accès.

« Plus important encore, c’est le mécanisme qui permettra un déploiement coordonné à l’échelle mondiale », a fait valoir le Dr Tedros, ajoutant que c’est « dans l’intérêt de tous les pays, même de ceux qui ont investi avec des fabricants individuels de manière indépendante ».

A cet égard, l’agence onusienne rappelle qu’elle travaille avec les fabricants de vaccins pour offrir à tous les pays qui se joignent à l’effort « un accès rapide et équitable à tous les vaccins, homologués et approuvés ».

