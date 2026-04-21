Parlement | M. Sabbari s’entretient avec une délégation du Conseil de la Fédération de Russie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le premier vice-président de la Chambre des représentants Mohamed Sabbari a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec une délégation du Groupe d’amitié parlementaire Russie-Maroc du Conseil de la Fédération de Russie, conduite par le président du Groupe et président de la Commission de l’agriculture, de la politique alimentaire et de la gestion de l’environnement, Alexander Dvoinykh, actuellement en visite de travail au Maroc.

Lors de cette rencontre, M. Sabbari a salué les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays, qui reflètent une volonté commune de consolider des liens d’amitié solides et de renforcer la coopération parlementaire dans l’intérêt supérieur des deux pays, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Dans le même sillage, il a mis en avant la grande importance qu’accorde le Royaume à ses relations avec la Russie, fondées sur le respect mutuel, le dialogue constructif et le développement d’un partenariat stratégique multidimensionnel, se félicitant de la continuité du dialogue politique de haut niveau et de l’engagement mutuel à élargir la coopération bilatérale à de nouveaux horizons.

Concernant l’intégrité territoriale du Royaume, M. Sabbari a relevé la primauté de l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme la seule solution sérieuse et crédible au conflit artificiel autour du Sahara marocain, précisant que la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU consacre la dynamique internationale en faveur de la proposition marocaine et confirme qu’elle constitue la seule base d’un règlement politique définitif dans le cadre de la pleine souveraineté nationale du Royaume.

Pour sa part, M. Dvoinykh a salué les liens d’amitié solides entre les deux pays, rappelant à cet égard la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en Russie en 2016, qui a abouti à la signature du Partenariat stratégique renforcé entre les deux pays, affirmant que la Russie considère le Maroc comme “un partenaire clé et stratégique sur le continent africain”.

Il a également exprimé sa grande admiration pour la dynamique de développement et les progrès tangibles réalisés par le Royaume sous la sage conduite du Souverain, expliquant que la visite de la délégation russe dans le Royaume vise principalement à insuffler un nouvel élan à la coopération parlementaire, à examiner les moyens de renforcer les partenariats économiques et touristiques et à explorer des pistes prometteuses de coopération dans les domaines de la pêche, de l’énergie et de la transformation numérique.

En ce qui concerne l’action parlementaire commune, les deux parties ont souligné le rôle central des institutions législatives dans la promotion des relations bilatérales et le renforcement des liens entre les deux peuples.

À cet égard, M. Sabbari a mis en exergue que les Groupes d’amitié constituent un mécanisme efficace de dialogue, de consultation et d’échange d’expertise, appelant à une intensification des visites réciproques et au développement de la communication entre les Commissions permanentes afin de partager les meilleures pratiques en matière d’action législative et institutionnelle, souligne le communiqué.

La délégation parlementaire russe comprend, outre le président du Groupe, le premier vice-président de la Commission de l’agriculture, de la politique alimentaire et de la gestion de l’environnement, Igor Zubarev, et le premier vice-président de la Commission de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, Artem Sheikin, ainsi que plusieurs cadres.

LR/MAP