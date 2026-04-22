Le MoU sur le dialogue stratégique, une étape importante dans les relations Maroc-Autriche (Ministre autrichienne des AE)

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Le mémorandum d’entente (MoU) instituant un dialogue stratégique entre le Maroc et l’Autriche, signé mercredi à Vienne, constitue une nouvelle étape importante dans les relations entre les deux pays, a affirmé la ministre fédérale des Affaires européennes et internationales d’Autriche, Mme Beate Meinl-Reisinger.

S’exprimant dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mme Meinl-Reisinger s’est félicitée de l’excellence des relations historiques entre le Maroc et l’Autriche, soulignant qu’elles offrent une base solide pour renforcer la coopération face aux enjeux mondiaux actuels.

Dans ce contexte, Mme Meinl-Reisinger est revenue sur les relations séculaires entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, rappelant qu’elles remontent à plus de 240 ans avec la signature d’un traité de commerce et de paix, un héritage historique qu’elle a qualifié de “particulièrement en résonance avec les enjeux de notre époque”.

À cet effet, la ministre autrichienne a souligné les tensions que traverse actuellement le monde, notamment au Moyen-Orient, mettant en avant la nécessité de privilégier des solutions diplomatiques et politiques pour y faire face, et réaffirmant la disposition de l’Autriche à agir en étroite coordination avec le Maroc dans cette perspective.

Pour sa part, M. Bourita a indiqué que le MoU sur le dialogue stratégique permettra aux deux pays de mieux coordonner leurs actions et de travailler ensemble en faveur de la paix et de la stabilité à l’échelle mondiale.

Il a également précisé que cette coordination vise à produire un impact concret sur les évolutions en cours et qu’elle est appelée à se poursuivre à travers la mise en œuvre des engagements et l’obtention de résultats tangibles, démontrant que, malgré l’éloignement géographique, une volonté politique commune permet d’établir une compréhension solide.

Évoquant les relations entre le Maroc et l’Autriche qui remontent à plus de 240 ans, M. Bourita a souligné que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit une politique constante de consolidation de ses partenariats, s’inscrivant dans une dynamique de rapprochement avec la République d’Autriche.

M. Bourita s’est félicité, par ailleurs, de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Autriche, fondée sur des valeurs et des intérêts communs, et qui a toujours démontré sa capacité d’adaptation au fil du temps, ajoutant qu’elle est appelée, à la faveur de ce MoU, à se renforcer davantage au bénéfice des deux peuples.

Signé par M. Bourita et Mme Meinl-Reisinger, le MoU instituant le dialogue stratégique entre le Maroc et l’Autriche, s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays de promouvoir les relations amicales et la coopération dans plusieurs domaines notamment politique et économiques, pour les hisser vers un partenariat stratégique, conformément aux principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

LR/MAP