Le Maroc et l’Autriche signent un Mémorandum d’entente instituant un dialogue stratégique

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Un Mémorandum d’entente (MoU) instituant le dialogue stratégique entre le Maroc et l’Autriche a été signé, mercredi à Vienne, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre fédérale des Affaires européennes et internationales d’Autriche, Mme Beate Meinl-Reisinger.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays de promouvoir les relations amicales et la coopération dans plusieurs domaines notamment politique et économiques, pour les hisser vers un partenariat stratégique, conformément aux principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Par ce MoU sur le dialogue stratégique, le Maroc et l’Autriche réaffirment leur conviction que les consultations et l’échange d’informations sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun contribueront à approfondir la compréhension entre les deux pays.

Se basant sur la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, le texte consacre le caractère central du partenariat historique et privilégié entre le Maroc et l’Autriche, qui ont célébré, le 28 février 2023, le 240e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il vient également s’inscrire dans le prolongement de la forte dynamique et des progrès significatifs enregistrés à la suite de la visite officielle au Maroc du chancelier autrichien, M. Karl Nehammer, couronnée par l’adoption, le 28 mars 2023 à Rabat, de la Déclaration commune entre les deux pays.

Dans ce contexte, Rabat et Vienne expriment leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d’établir un dialogue stratégique visant à approfondir les axes de coopération existants et à développer de nouvelles voies de collaboration dans différents domaines d’intérêt commun.

LR/MAP