Le Maroc et l’Équateur réitèrent leur engagement en faveur d’un partenariat renforcé

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Le Maroc et l’Equateur ont réitéré, vendredi, leur engagement en faveur d’un partenariat renforcé, saluant la dynamique positive que connaissent leurs relations bilatérales.

Dans un Communiqué conjoint signé, à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld, les deux responsables ont mis en exergue l’excellence des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays et exprimé leur volonté commune de consolider leurs relations bilatérales en leur conférant un contenu renouvelé au bénéfice des deux Nations.

Lors de leurs entretiens, ils ont aussi salué la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales et réaffirmé leur volonté commune de les hisser à un niveau supérieur.

Les deux ministres ont accordé une importance particulière au renforcement de la coopération économique. À cet égard, ils ont souligné que la présence d’une délégation d’hommes d’affaires équatoriens traduit une volonté partagée de transformer la proximité politique en projets concrets, au bénéfice des économies des deux pays.

M. Bourita et Mme Sommerfeld ont également salué les perspectives de signature d’accords relatifs à la protection réciproque des investissements et à la non-double imposition, ainsi que la création prochaine d’une Commission mixte économique et commerciale.

Les deux pays se sont, en outre, félicités de la dynamique de coopération entre les institutions économiques des deux pays, notamment entre l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et PROECUADOR, ainsi que du projet d’ouverture d’un bureau commercial équatorien au Maroc couvrant la région du Maghreb.

À cet égard, les deux ministres se sont également félicités des rencontres entre la délégation d’hommes d’affaires équatoriens, coordonnée par la Fédération Equatorienne des Exportateurs (FEDEXPOR), et leurs homologues marocains, conduits par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Sur le plan international, les deux parties ont échangé leurs vues sur les principales questions régionales et internationales, notamment la situation en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, fondé sur le respect du droit international, la coopération et le règlement pacifique des différends.

Dans ce contexte, la responsable équatorienne a rendu hommage à l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’à l’action constante du Royaume en faveur de la stabilité au Moyen-Orient.

LR/MAP