Le Maroc, sous l’Orientation de SM le Roi, est un partenaire clé pour la Suisse (M. Cassis)

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Le Conseiller Fédéral, Vice-Président de la Confédération Suisse, Chef du Département Fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio Cassis, a affirmé, vendredi à Berne, à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, en visite de travail en Suisse, que “le Maroc, sous l’Orientation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un partenaire clé pour la Suisse sur la rive sud de la Méditerranée et dans le continent africain”.

Dans une Communication conjointe adoptée au terme de leur rencontre, les deux responsables ont aussi fait état de leur satisfaction quant à la réalisation de plusieurs objectifs fixés dans la Déclaration conjointe qu’ils ont signée à Berne en décembre 2021 et réaffirmée lors de la visite du Conseiller fédéral à Rabat, en juin 2023.

Ils ont ainsi fait le point sur les progrès des échanges entre la Suisse et le Maroc dans plusieurs domaines clés pour les deux pays, notamment le commerce et les investissements, le climat et les énergies renouvelables, l’entraide judiciaire, la formation, ainsi que les assurances sociales.

Par ailleurs, MM. Cassis et Bourita ont salué le lancement, en début de l’année 2025, d’un programme suisse de coopération économique au Maroc, financé par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

À l’approche de la commémoration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, établies dès l’indépendance du Maroc en 1956, MM. Cassis et Bourita ont également réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement du partenariat bilatéral.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc s’impose comme un acteur de référence et un partenaire stratégique pour la Suisse, notamment en matière de stabilité régionale, de développement économique et de coopération Sud-Sud.

LR/MAP