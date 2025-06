Marrakech | Ouverture des travaux du Forum “Ibrahim Governance Weekend”

Partager Facebook

Les travaux du Forum “Ibrahim Governance Weekend” (IGW 2025) ont débuté, dimanche à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec la participation d’un aréopage d’éminentes personnalités du monde de la politique, de l’économie et de la société civile, venues débattre du thème du financement du développement de l’Afrique.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement a été marquée par un message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Cet événement phare de la Fondation Mo Ibrahim, qui se tient chaque année dans un pays africain différent, mettra en lumière le rôle essentiel des ressources de l’Afrique dans l’accélération du développement et la transformation de la position du continent dans la nouvelle économie mondiale.

Le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 3 juin, comprend une journée d’ouverture axée sur les défis actuels du leadership en Afrique et dans le monde, en plus du Forum Ibrahim 2025 initié sous le thème “Financer l’Afrique que nous voulons”.

Ledit forum comporte des sessions plénières sur les priorités de l’Afrique, la mobilisation des ressources, la réforme du système financier multilatéral et l’investissement sur le continent.

Ces échanges visent à contribuer à la consolidation d’une position africaine forte en amont de la 4è Conférence internationale sur le financement du développement, prévue du 1er au 3 juillet à Séville (Espagne), et à mettre en exergue la capacité du continent africain à jouer un rôle actif sur ce sujet, et non pas rester un simple bénéficiaire passif.

Les discussions du Forum IGW feront l’objet d’un rapport complet, complétant le document préliminaire “Faits & Chiffres” avec les conclusions clés de ces trois jours d’échanges.

Créée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim a pour objectif de renforcer la voix de l’Afrique sur les grands sujets globaux, et met l’accent sur l’importance de la gouvernance et du leadership.

La Fondation fournit des données et des analyses sur les défis du continent, réunit les principaux acteurs concernés, pour des échanges et soutient des initiatives visant à améliorer le leadership et la gouvernance.

