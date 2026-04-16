Le Maroc, partenaire proche, fiable et stratégique de l’UE (Vice-Présidente de la CE)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc s’affirme comme un partenaire proche, fiable et stratégique pour l’Union européenne, a déclaré, jeudi à Rabat, la Haute représentante de l’UE et vice-présidente de la Commission européenne (CE), Kaja Kallas.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens, Mme Kallas a mis en avant la solidité des relations entre le Maroc et l’UE, d’autant plus que l’Union européenne demeure le premier partenaire commercial du Royaume ainsi que son principal investisseur étranger, précisant que les échanges commerciaux ont été multipliés par cinq au cours des 26 dernières années.

“Les fondements de notre partenariat sont déjà solides, et nous sommes déterminés à les renforcer davantage “, a-t-elle affirmé.

À cet égard, elle a évoqué la visite de M. Bourita à Bruxelles en janvier dernier, à l’issue de laquelle les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé une initiative visant à intensifier la coopération avec le Royaume, dans le but de traduire cet engagement politique en résultats concrets au bénéfice des citoyens et des entreprises des deux parties.

Ce renforcement du partenariat porte notamment sur des domaines stratégiques tels que la transition écologique, l’éducation, l’investissement, l’accès aux compétences, l’entrepreneuriat ainsi que l’amélioration du climat des affaires.

Par ailleurs, Mme Kallas a salué le rôle essentiel du Maroc dans le développement de la coopération en Méditerranée, exprimant l’appréciation de l’UE pour la contribution du Royaume au Pacte pour la Méditerranée, notamment à travers l’organisation d’une réunion de haut niveau en septembre dernier.

Elle a aussi dit avoir discuté avec M. Bourita des questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité maritime et la résilience face aux menaces hybrides, en préparation du Forum de sécurité régionale UE-Méditerranée prévu plus tard cette année.

En outre, les entretiens ont porté sur les moyens de mettre en place un nouveau partenariat stratégique englobant le commerce, l’investissement et la migration, avec pour ambition de hisser les relations entre le Maroc et l’Union européenne à un niveau supérieur, a-t-elle conclu.

LR/MAP