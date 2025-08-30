SM le Roi félicite la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN 2024

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN-2024).

Dans ce message, SM le Roi souligne avoir suivi avec une grande fierté et enthousiasme “votre victoire bien méritée à la finale de la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN-2024), organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda frères”.

“C’est un motif de joie et de fierté de vous adresser Nos chaleureuses félicitations pour ce sacre continental, le troisième du genre, qui conforte les exploits et performances continentaux exceptionnels réalisés récemment par le football marocain, saluant les efforts de l’ensemble des composantes de l’équipe nationale, joueurs, entraîneurs et staffs technique, médical et administratif, ainsi que des dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football”, écrit le Souverain.

Sa Majesté le Roi fait part, dans ce sens, de Sa grande considération pour leurs contributions efficaces et empreintes de l’esprit de patriotisme sincère en vue de remporter ce nouveau sacre africain qui constituera, sans nul doute, “une forte source de motivation pour nos différents sélections et clubs sportifs pour aller de l’avant, imprégnés de la culture de la victoire, afin de décrocher davantage de titres”.

Tout en réitérant Ses félicitations aux membres de la sélection nationale pour cette victoire méritée, Sa Majesté le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder plein succès dans leur carrière sportive prometteuse, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

