La Vision éclairée de SM le Roi consacre une approche de développement conciliant puissance économique et justice sociale

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La Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a permis de faire des différents défis des opportunités de progrès, consacrant un concept renouvelé du développement conciliant puissance économique et justice sociale, a affirmé mercredi, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une séance plénière commune des deux chambres du Parlement consacrée à la présentation du bilan de l’action gouvernementale, M. Akhannouch a souligné que la Vision stratégique de Sa Majesté le Roi repose sur une corrélation entre la performance économique et la préservation des fondements de l’équité sociale, plaçant le citoyen au coeur de toutes les réformes pour garantir sa dignité et renforcer sa place dans le cadre de l’Etat de droit et des institutions.

Cette Vision Royale clairvoyante a contribué à un essor tous azimuts, permettant de hisser le Royaume parmi les pays émergents et de l’ériger en modèle régional de résilience, d’innovation et de capacité à capitaliser sur les mutations internationales au service du processus de développement et de progrès, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a relevé que le Maroc, en tant que pilier de la stabilité régionale et continentale et puissance économique et démocratique émergente, est désormais un partenaire international fiable et incontournable dans son environnement euro-méditerranéen et africain, ainsi qu’à l’échelle internationale.

Ce positionnement international s’est consolidé grâce au rôle pionnier du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et sa contribution agissante au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales, a-t-il poursuivi, notant que cette confiance internationale accrue explique les percées diplomatiques successives engrangées par le Maroc au sujet de la question de son intégrité territoriale et le soutien croissant à l’initiative d’autonomie.

M. Akhannouch a aussi noté que sous le règne prospère du Souverain, la cause nationale a connu des évolutions stratégiques inédites à la faveur d’une augmentation du nombre des grandes puissances et partenaires internationaux ayant appuyé le Plan d’autonomie, avec à leur tête les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, aux côtés de nombreux pays arabes et africains frères et amis qui ont réaffirmé leur ferme soutien à la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Cette question a franchi une phase décisive avec l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui a consacré l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme une base sérieuse, crédible et réaliste pour un processus politique de négociation entre les parties concernées, a-t-il indiqué.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, exprimé sa fierté de l’approche de développement clairvoyante impulsée par Sa Majesté le Roi depuis 2015 pour le développement des provinces du Sud, à travers le lancement d’une série de grands chantiers de développement ayant contribué à l’instauration d’un modèle de développement moderne et intégré, faisant de ces provinces un espace d’investissement, de croissance et de stabilité.

Il a également relevé que l’ancrage stratégique du Maroc dans sa profondeur africaine s’est renforcé à travers l’Initiative Royale pionnière visant à développer la façade atlantique du continent, à renforcer la coopération régionale et à transcender les défis communs qui entravent le développement régional, illustrant ainsi l’engagement ferme du Royaume à bâtir un espace de communication humaine, d’intégration économique et de rayonnement continental et international.

A cet égard, M. Akhannouch a souligné que l’Exécutif s’est employé à accompagner ce chantier régional ambitieux via le renforcement des capacités souveraines des pays du Sahel et le développement des relations de coopération fondées sur le principe gagnant-gagnant, contribuant ainsi à l’édification d’un espace méditerranéen et africain interconnecté et plus prospère.

LR/MAP