L’Autriche salue les actions du Maroc en faveur d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud

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L’Autriche a salué mercredi les efforts déployés par le Maroc en faveur du développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, soulignant l’importance de promouvoir la coopération triangulaire entre l’Autriche, le Maroc et leurs partenaires sur le continent africain.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de travail effectuée à Vienne par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, à l’invitation de Mme Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, Rabat et Vienne ont souligné l’importance de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l’UE et ses voisins du Sud, ainsi qu’avec l’espace euro-africain.

L’Autriche se félicite, à cet égard, du communiqué conjoint du 15e Conseil d’association UE-Maroc, qui s’est tenu à Bruxelles le 29 janvier 2026, dans lequel le Maroc et l’UE saluent chaleureusement le Pacte pour la Méditerranée, lancé à Barcelone le 28 novembre 2025, incarnant l’ambition stratégique de redéfinir les relations entre l’UE et ses partenaires du Sud, dans un esprit de partenariat fondé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée.

Par ailleurs, les deux pays ont réaffirmé, à cette occasion, leur attachement à la solution à deux États, concernant la question israélo-palestinienne, une solution où “deux États démocratiques, Israël et la Palestine, coexistent en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies”.

LR/MAP