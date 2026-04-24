Le Maroc et la Suisse déterminés à renforcer davantage leur dialogue politique et leur partenariat bilatéral

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Le Maroc et la Suisse ont fait part, vendredi à Berne, de leur détermination à renforcer davantage leur dialogue politique et leur partenariat bilatéral.

Lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le Conseiller Fédéral, Vice-Président de la Confédération Suisse, Chef du Département Fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio Cassis, les deux parties se sont félicitées de la nouvelle dynamique positive et prometteuse que connaissent les relations bilatérales, marquée par une convergence des points de vues, s’agissant de questions d’intérêt commun, et l’intensification des rencontres, tant dans le cadre bilatéral que multilatéral.

M. Bourita, s’est entretenu, en outre, avec M. Beat Jans, Conseiller Fédéral, Chef du Département Fédéral de la Justice et de la Police.

Les discussions ont porté notamment sur l’état et les perspectives des relations entre le Maroc et la Suisse et les moyens de renforcement du partenariat liant les deux pays dans tous les domaines, y compris le domaine migratoire.

M. Jans s’est largement félicité de l’état de la coopération entre les deux pays dans le domaine migratoire, à la faveur de la mise en place, en septembre 2023, d’un dialogue migratoire sous la forme du Groupe permanent migratoire mixte, destiné à instaurer un cadre de concertation approfondi sur les différentes dimensions de la migration.

Les deux ministres ont convenu d’organiser conjointement, courant 2026 durant la Présidence suisse du Processus de Rabat, un événement pour célébrer le 20e anniversaire du Processus lancé à Rabat en 2006.

LR/MAP