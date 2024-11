Prince Moulay Rachid | Le FIFM contribue, depuis sa création, à la dynamisation de l’industrie cinématographique du Maroc

Partager Facebook

Depuis sa naissance historique, en septembre 2001, le Festival International du Film de Marrakech a réussi à réunir les plus grands noms du cinéma mondial, confortant ainsi le Maroc comme destination de premier plan pour le tournage de productions étrangères majeures, et se faisant, contribuant à la dynamisation de l’industrie cinématographique nationale et au développement de ses talents, a souligné SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Dans un mot publié sur le site officiel du Festival à l’occasion de sa 21e édition, qui se déroulera du 29 novembre au 07 décembre, Son Altesse Royale a, dans ce sens, écrit que conformément aux Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, lors de la création du festival, “notre volonté de promouvoir et d’accompagner nos jeunes talents cinématographiques n’a pas faibli au fil des ans et nous a permis, à l’issue de diverses initiatives en faveur du développement et de la formation, de donner naissance aux Ateliers de l’Atlas”.

Ce programme, lancé en 2018 par la Fondation du Festival, pour accompagner les jeunes cinéastes marocains, arabes et africains émergents, est devenu un véritable incubateur de talents régionaux, a précisé SAR le Prince Moulay Rachid, ajoutant qu’il a soutenu des centaines de porteurs de projets et favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes, dont la jeune réalisatrice marocaine Asmae El Moudir qui a, pour la première fois dans l’histoire du Royaume et du Festival, obtenu l’Étoile d’or à Marrakech. “Son film, La Mère de tous les mensonges, avait été précédemment soutenu par les Ateliers de l’Atlas, où il avait été primé à deux reprises”, a indiqué Son Altesse Royale.

SAR le Prince Moulay Rachid a soutenu que cette expérience, qui sera certainement une source d’inspiration pour les générations futures férues de cinéma, “constitue une suite logique de l’évolution de l’industrie du cinéma au Maroc, où le nombre de films produits dans notre pays est passé à 34 l’année dernière”.

“Dans notre élan de poursuite du renforcement de l’écosystème cinématographique national, nous avons développé cette année le programme des Ateliers de l’Atlas en lançant, entre autres, Atlas Station, une nouvelle initiative à destination des jeunes professionnels nationaux, qui va les accompagner dans le développement de leurs compétences, dans le but de s’ouvrir à l’international”, a poursuivi Son Altesse Royale.

SAR le Prince Moulay Rachid a, en outre, affirmé que les critiques et journalistes de cinéma “sont aussi au cœur de notre stratégie de développement, car leur apport est essentiel pour la carrière d’un film”, notant que “Nous avons ainsi programmé des sessions de perfectionnement pour ces professionnels, pour accompagner l’évolution de notre industrie”.

Son Altesse Royale a, par ailleurs, relevé que la programmation artistique de cette 21e édition sera marquée par trois hommages forts : Feue Naïma Elmcherqui, grande dame du cinéma marocain, l’acteur et réalisateur américain doublement oscarisé Sean Penn, ainsi que le cinéaste canadien culte David Cronenberg, notant que le jury, qui aura la précieuse mission de découvrir les talents les plus prometteurs, sera présidé par Luca Guadagnino, réalisateur italien doué, à l’esthétisme sublimé, sans oublier les Conversations qui auront pour objectif de rapprocher encore plus les festivaliers du vécu des grands professionnels du Cinéma, tels que les grands réalisateurs Tim Burton et Alfonso Cuarón.

“Ainsi, le Festival International du film de Marrakech est heureux de vous accueillir, pour faire de ce moment de culture et d’altruisme un réceptacle d’émotions et de partage, et un message de dialogue et de paix dans le monde”, a conclu SAR le Prince Moulay Rachid.

LR/MAP