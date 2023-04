Gouvernement-Syndicats | Le Ministère de la Santé et les pharmaciens font la paix

Partager Facebook

Les Centrales syndicales les plus représentatives du secteur de la pharmacie et le ministère de la Santé ont enfin trouvé un terrain d’entente. A travers l’accord signé entre les deux parties, le département de tutelle s’engage à entreprendre une batterie de mesures dans le but de promouvoir la profession de pharmacien.

L’accord a été paraphé, d’une part, par le Directeur de la Direction des médicaments et de la pharmacie et, d’autre part, par les syndicats les plus représentatifs du secteur, à savoir la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, le Syndicat national des pharmaciens du Maroc et l’Union nationale des pharmaciens du Maroc.

Ce que prévoir l’accord du 15 avril

Selon un communiqué publié par les trois centrales syndicales à l’issue de leur réunion avec les représentants du ministère de la Santé, samedi 15 avril 2023, il a été ainsi convenu de mettre en place un comité mixte de suivi composé des représentants de la Direction des médicaments et ceux des syndicats en vue de garantir le suivi et la coordination des actions lors de la mise en œuvre des différents points inscrits dans le cadre de cet accord. «Suite à une discussion sérieuse et une présentation détaillée par les représentants des syndicats nationaux des différentes doléances inscrites dans leur cahier revendicatif qui connaît une stagnation depuis des années, et suite à l’interaction des représentants du ministère de la Santé avec les différents points inscrits dans notre dossier, et compte tenu de la volonté affichée des deux côtés d’œuvrer pour mener à bien les différents chantiers de réforme dans le cadre d’une approche participative, il a été décidé de signer un accord qui fixe tous les engagements pris par le département de tutelle», ont noté les pharmaciens dans ledit communiqué.

En vertu de cet accord avec la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, la Confédération des syndicats des pharmaciens au Maroc, l’Union nationale des pharmaciens du Maroc et le Syndicat national des pharmaciens du Maroc, le ministère exprime sa disponibilité à examiner la mise en œuvre du projet de loi n°98-18 relatif à l’Ordre des pharmaciens du Maroc. L’accord met l’accent sur la nécessité d’associer la profession de pharmacien à tous les projets en cours d’opérationnalisation relatifs au secteur de la pharmacie, en plus de l’engagement du ministère à veiller au suivi des différents intervenants dans le secteur de la santé en vue de se conformer au circuit pharmaceutique dans le plein respect des dispositions de la loi 17-04.

Les deux parties se sont également mis d’accord pour l’accélération du chantier de l’élaboration d’une loi-cadre relative aux compléments alimentaires, parallèlement à la mise en place d’un cadre légal déterminant les prix des fournitures médicales tout en respectant le circuit légal de distribution de fournitures médicales stérilisées, et d’asseoir les bases d’un contrôle du circuit légal des médicaments vétérinaires et d’étudier la possibilité d’appliquer le droit de remplacement des médicaments. En outre, il a été convenu de revoir le modèle économique des pharmacies en menant des études en vue d’institutionnaliser de nouvelles missions pour les pharmacies nationales, à l’instar de ce qui est en vigueur dans les pays développés, dans le cadre de l’adoption de nouvelles rémunérations pour les services de santé rendus en appui aux établissements hospitaliers. De leur côté, les représentants des Centrales syndicales les plus représentatives du secteur de la pharmacie, ont exprimé leur volonté d’œuvrer aux côtés du ministère de la Santé à la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, de présenter des propositions visant notamment à favoriser l’accès des citoyens aux médicaments à des prix abordables.

