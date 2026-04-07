GITEX Africa | Le Maroc s’impose comme plateforme technologique de référence (M. Akhannouch)

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Le Maroc s’impose comme une plateforme de référence en matière d’infrastructures à forte valeur ajoutée, de recherche scientifique et d’innovation a affirmé, mardi à Marrakech, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la 4è édition du GITEX Africa Morocco, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a réaffirmé la disposition du Royaume à accueillir les investisseurs du secteur numérique, soulignant que cette volonté est le fruit d’une stabilité institutionnelle portée par la Vision éclairée du Souverain, faisant du Royaume une terre d’accueil et de confiance.

Le gouvernement, a-t-il dit, a posé les jalons d’une politique plaçant le numérique en priorité tant sur les plans budgétaire qu’institutionnel, doté de compétences avérées notamment une génération de développeurs, d’ingénieurs et d’entrepreneurs qui regardent le Monde à travers une nouvelle vision pleine d’ambition, dans un Maroc fort de sa stabilité et de ses infrastructures.

Il a, évoqué dans ce sens le processus de généralisation de la fibre optique et de déploiement de la 5G, renforcés par des projets d’énergie verte destinés à alimenter les infrastructures stratégiques.

Le Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales, a opté pour une approche stratégique fondée sur la maitrise de l’intelligence artificielle, en adoptant le principe de souveraineté technologique et de non-dépendance en matière de décision et d’innovation, relevant qu’à travers cette approche, le Royaume a avancé de 14 places dans l’indice de préparation des gouvernements à l’intelligence artificielle pour l’année 2025, ce qui témoigne d’une évolution notoire en matière de stratégies, de gouvernance et de capacités institutionnelles.

Il a, à cet égard, rappelé une série d’initiatives lancées par le Maroc dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment le JAZARI ROOT et IA made in Morocco, ce qui traduit une volonté politique claire de faire de l’intelligence artificielle un levier stratégique au service de la souveraineté nationale, du renforcement de la justice territoriale et de l’impulsion d’un développement global et inclusif.

L’initiative GITEX Africa est née d’une idée centrale qui consiste à faire de l’Afrique une plateforme pour relater son propre récit, a souligné M. Akhannouch qui s’est dit convaincu qu’après quatre éditions « le pari est réussi » car l’Afrique, insiste-t-il dispose de jeunes, d’énergie et d’ambition, mais ce dont elle a besoin aujourd’hui ce sont des outils numériques, des financements ciblés destinés aux entrepreneurs, d’opportunités créatives d’emplois et de marchés ouverts.

LR/MAP