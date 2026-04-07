Le Maroc, un pont vers le monde arabe et l’Afrique (Président du Parlasur)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du Parlement du Mercosur (Parlasur), Rodrigo Gamarra, a mis en avant, mardi à Rabat, l’intérêt porté par ce groupement sud-américain au Royaume du Maroc considéré comme “pont vers le monde arabe et l’Afrique”.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, M. Gamarra a affirmé que les relations entre le Parlasur et le Maroc revêtent une importance capitale, qualifiant le Royaume de pays frère et de passerelle vers le monde arabe et l’Afrique.

Il s’est félicité, à ce propos, des discussions “très fructueuses” avec M. Bourita, notant que de telles rencontres constituent l’occasion de rapprocher les points de vue et d’examiner les questions d’intérêt commun, tant pour l’Afrique que pour l’Amérique du Sud.

Il a, dans ce sens, mis en exergue le rôle fondamental de la diplomatie parlementaire, réaffirmant la disposition du Parlasur à servir de vecteur pour le renforcement des relations du Maroc avec les pays de ce groupement sud-américain.

Concernant la question du Sahara marocain, M. Gamarra a rappelé, en sa qualité de député au Parlement du Paraguay, la position de son pays soutenant la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appuie clairement la souveraineté marocaine sur le Sahara, qualifiant cette résolution de “jalon pertinent et d’issue à ce conflit qui n’a que trop duré”.

LR/MAP