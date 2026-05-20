La Guinée réitère son soutien constant et immuable à la marocanité du Sahara

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La République de Guinée a réitéré, mercredi, son soutien constant et immuable à la marocanité du Sahara.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre à Rabat avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en marge de la 2e Conférence Ministérielle sur le Maintien de la Paix en Environnement Francophone, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, a réaffirmé la position ferme, constante et immuable de son pays concernant la marocanité du Sahara.

À cette occasion, M. Kouyaté a rappelé que la Guinée s’est toujours rangée aux côtés du Royaume du Maroc et a soutenu indéfectiblement son intégrité territoriale et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Il a également réaffirmé le soutien de son pays à l’Initiative marocaine d’autonomie comme la seule solution crédible et réaliste à ce différend régional, précisant que ce soutien s’inscrit dans la continuité du consensus international grandissant autour de cette initiative, généré par la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le chef de la diplomatie guinéenne a, en outre, salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Résolution 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

LR/MAP