Sahara | Le Commonwealth de la Dominique réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson a réaffirmé jeudi « le soutien constant du Commonwealth de Dominique à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara ».

Cette position a été exprimée lors d’un point de presse de M. Henderson à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Le ministre du Commonwealth de la Dominique s’est, en outre, félicité « du consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc ».

A cet effet, il a réaffirmé « le plein soutien du Commonwealth de Dominique au plan d’autonomie marocain, qu’il considère comme l’unique solution crédible, sérieuse et réaliste ».

M. Henderson s’est également félicité « de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité du mois d’octobre dernier, qui reconnaît le plan d’autonomie proposé par le Maroc. Et celle-ci est reconnue comme la seule voie possible pour résoudre la question du Sahara ».

LR/MAP