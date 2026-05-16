Fondation Lalla Asmaa | Lancement de la compétition nationale de robotique “Parking au Top”

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La Fondation Lalla Asmaa, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, organise, ce samedi à la bibliothèque de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) à Rabat, la première édition de la compétition nationale de robotique “Parking au Top”, un événement inédit réunissant près de 200 collégiens, lycéens et étudiants venus de différentes régions du Royaume autour d’un défi technologique et éducatif ambitieux.

Cette compétition connaît également la participation des élèves sourds, malentendants et porteurs d’implants cochléaires issus des Centres de la Fondation Lalla Asmaa, qui concourent aux côtés des jeunes entendants participants dans les mêmes conditions techniques et d’évaluation.

Elle met à l’honneur l’innovation, la créativité et l’excellence scientifique des jeunes marocains à travers la conception et le pilotage de robots capables d’effectuer des manœuvres de stationnement de remorques dans un parking à deux niveaux, selon des modes télécommandés et autonomes, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

À travers cette initiative, la Fondation Lalla Asmaa réaffirme sa conviction que l’accès aux sciences, aux technologies et à l’innovation constitue un puissant levier d’inclusion, d’épanouissement et de valorisation des talents de la jeunesse marocaine.

La compétition est structurée autour de deux catégories. La première catégorie “Junior” est destinée aux collégiens et lycéens, avec des robots télécommandés devant accomplir un parcours de précision et de maîtrise technique, alors que la seconde catégorie “Senior” est réservée aux étudiants des universités et écoles d’ingénieurs, intégrant des fonctionnalités avancées telles que le suivi de ligne, l’évitement d’obstacles et la navigation autonome.

Au-delà de la compétition robotique, l’événement offrira également aux jeunes participants l’opportunité de présenter leurs projets et innovations technologiques devant un jury composé de professionnels et d’experts du secteur, poursuit le communiqué, notant que cette dimension mettra en valeur la créativité, l’esprit d’innovation et la capacité des jeunes à proposer des solutions technologiques originales.

A cette occasion, deux distinctions spéciales seront ainsi attribuées pour récompenser les meilleures innovations : le Prix de la meilleure innovation-Catégorie Junior et le Prix de la meilleure innovation-Catégorie Senior.

Au total, huit Trophées seront décernés durant cette première édition organisée avec l’appui de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et de plusieurs partenaires privés (Raynov et Robotics by IARETech).

Cette compétition s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation Lalla Asmaa pour promouvoir les disciplines scientifiques et technologiques auprès des jeunes sourds et malentendants et de son engagement durable pour les sciences et la recherche.

En effet, la robotique et les technologies numériques font aujourd’hui partie intégrante du parcours pédagogique des Centres de la Fondation à Rabat, Tanger et Meknès, du primaire jusqu’au lycée. Cet engagement se poursuit également dans l’enseignement supérieur grâce à des partenariats académiques permettant aux étudiants de poursuivre des cursus en électronique, informatique et robotique.

En décembre 2025, la Fondation Lalla Asmaa a également renforcé son engagement scientifique en signant une convention avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé visant à structurer la recherche sur la surdité de l’enfant, notamment à travers l’étude des prédispositions génétiques au sein de la population marocaine.

LR/MAP