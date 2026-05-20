Sahara | La RCA réitère sa position constante de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

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La ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’Etranger, Mme Sylvie Baïpo-Temon, a réitéré, mercredi à Rabat, la position constante de la République Centrafricaine en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Lors d’une déclaration à la presse tenue à l’issue des entretiens avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, la Cheffe de la diplomatie centrafricaine a réitéré le soutien de la République centrafricaine au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Elle a en outre salué l’adoption historique de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité, laquelle consacre le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, sous souveraineté marocaine, comme l’unique base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend.

LR/MAP