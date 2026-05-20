Sahara marocain | Haïti réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

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La ministre des Affaires étrangères et des Cultes de la République d’Haïti, Raina Forbin, a réitéré, mercredi à Rabat, “la position constante de la République d’Haïti en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara”.

Cette position a été exprimée lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la rencontre entre la ministre haïtienne et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans sa déclaration, Mme Forbin a également réaffirmé “le soutien de la République d’Haïti au Plan d’Autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional”.

Elle a, en outre, “salué l’adoption de la Résolution historique 2797 du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le Plan d’Autonomie proposé par le Maroc comme l’unique base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à cette question”.

De plus, le communiqué conjoint signé à l’issue de la rencontre entre la ministre haïtienne et son homologue marocain, souligne que Mme Forbin s’est “félicitée du consensus international croissant grâce à la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du Plan d’Autonomie et de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, ce qui est également la position de la République d’Haïti”.

Le communiqué note également que la ministre s’est “félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc dans le développement socio-économique des Provinces du Sud, à travers le Nouveau Modèle de Développement qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale”.

Il précise que M. Bourita a remercié Mme Forbin pour “le soutien constant et ferme de la République d’Haïti à la marocanité du Sahara et s’est félicité de l’ouverture, en décembre 2020, de l’Ambassade de la République d’Haïti à Rabat et d’un Consulat Général à Dakhla dans la région du Sahara marocain”.

LR/MAP