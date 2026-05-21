Maroc | La BAD investit 200 M€ pour renforcer l’employabilité et développer les compétences d’avenir

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Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 200 millions d’euros (M€) pour la mise en œuvre du programme “Cap Compétences 2030”.

Ce financement axé sur les résultats vise à renforcer la pertinence, la qualité et la diversification de l’offre de formation professionnelle, notamment à travers la numérisation des services, le déploiement de dispositifs d’apprentissage à grande échelle et l’amélioration des mécanismes d’insertion sur le marché du travail, indique la Banque dans un communiqué publié jeudi.

Le programme “Cap Compétences 2030” repose sur trois volets complémentaires, à savoir “le développement des compétences et des partenariats stratégiques” ; “une formation‑insertion inclusive, mieux adaptée aux besoins des entreprises” ; et “la transformation numérique, accompagnée d’un renforcement institutionnel et opérationnel”.

Le programme contribuera également à consolider les dispositifs existants et à améliorer leur efficacité ainsi que leur couverture.

À travers cette opération, la Banque entend faciliter l’accès à une offre de formation diversifiée et renforcer l’insertion professionnelle des bénéficiaires.

“Le programme Cap Compétences 2030 s’inscrit dans les priorités de la Feuille de route nationale pour l’emploi 2025-2030 et dans la vision stratégique du Groupe de la Banque autour des Quatre Points cardinaux. Notre objectif commun est de tirer parti du dividende démographique pour soutenir la création de valeur et promouvoir l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes”, a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau‑pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Maroc, cité dans le communiqué.

L’intervention de la Banque s’inscrit dans une coordination étroite avec les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la pertinence et la complémentarité des appuis aux politiques publiques.

Ce programme illustre l’engagement de long terme de l’institution panafricaine au Maroc dans les domaines du développement humain, de l’emploi et de l’inclusion sociale. Il s’appuie sur un portefeuille d’opérations axées sur les résultats, contribuant aux réformes structurelles du marché du travail et de la formation professionnelle.

Depuis sa création, le Groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé plus de 15 milliards d’euros dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’emploi, les infrastructures, l’énergie et la gouvernance.

LR/MAP