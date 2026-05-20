Rabat | Ouverture des travaux de la “Global Growth Conference” (GGC 2026)

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Les travaux de l’édition 2026 de la “Global Growth Conference” (GGC) ont démarré, mercredi à Rabat, à l’initiative de l’Institut Amadeus, sous le thème “Structurer la croissance : Transformer l’incertitude en opportunité”.

La cérémonie inaugurale de cette conférence de deux jours a été marquée par la participation du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre des Affaires étrangères du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, du directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi et du président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri.

Dans un monde où l’incertitude n’est plus une parenthèse, mais une donnée durable du système international, la croissance ne peut plus être pensée selon les schémas classiques qui l’associaient mécaniquement à la disponibilité des financements, à l’ouverture des marchés ou à la fluidité des échanges.

Placée dans la continuité de la GGC 2025, marquée par la publication de la Feuille de Route de Rabat sur le financement de la croissance et la transition énergétique, cette édition 2026 entend passer d’une réflexion sur les instruments de financement à une approche plus globale des architectures de croissance, articulant souveraineté économique, investissement productif, infrastructures, énergie, innovation, attractivité, stabilité et intégration africaine.

La GGC 2026 s’inscrit pleinement dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a fait du Maroc un acteur de stabilité et de projection, un hub de confiance et une plateforme de projection économique entre l’Afrique, l’Europe, le monde atlantique et le Sud global.

Fort de sa stabilité institutionnelle, de ses infrastructures de rang international, de sa profondeur africaine et de sa capacité à articuler attractivité, stabilité, souveraineté et partenariats de long terme, le Royaume s’impose aujourd’hui comme l’un des espaces les plus crédibles pour penser, accueillir et structurer les nouvelles dynamiques de croissance.

Réunissant plus de 100 intervenants de haut niveau, plus de 1.000 participants issus de plus de 50 pays, la GGC 2026 rassemble des ministres, hauts responsables institutionnels, dirigeants d’institutions financières, fonds souverains, investisseurs privés, opérateurs économiques, experts internationaux et représentants du secteur privé autour de cinq axes stratégiques.

Il s’agit de la souveraineté économique et les nouvelles règles du jeu global, du passage de la finance aux plateformes d’investissement, de la production, des chaînes de valeur et la réindustrialisation, de l’énergie, des ressources, de la croissance stratégique, ainsi que du rôle du Maroc comme hub de confiance, d’investissement et de structuration de la croissance.

LR/MAP