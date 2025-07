Fête du Trône | Le gouvernement mobilisé derrière SM le Roi pour le développement territorial (Akhannouch)

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, mercredi à Mdi’q, que l’Exécutif est mobilisé derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la mise en oeuvre des stratégies visant à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement territorial.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réception présidée par SM le Roi à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, M. Akhannouch a indiqué que cet anniversaire représente un jour mémorable pour tous les Marocains et une occasion renouvelée pour mettre en avant les principales réalisations et les grands chantiers accomplis sous le règne du Souverain dans les différents domaines économiques et sociaux.

Il a de même mis l’accent sur la teneur du Discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône, qui ouvre de nouveaux horizons pour promouvoir davantage le développement territorial.

LR/MAP