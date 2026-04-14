Bourita | Les relations maroco-gabonaises ont accumulé de nombreux acquis au fil des décennies

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Le Maroc et le Gabon entretiennent des relations “distinguées et singulières”, renforcées par les nombreux acquis accumulés au fil des décennies, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l’Intégration et de la Diaspora de la République gabonaise, Mme Marie Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, M. Bourita a mis en avant la nécessité de préserver ces acquis en vue de consolider davantage les relations bilatérales, fondées sur une coopération fructueuse, la solidarité et le respect mutuel.

Ces relations bilatérales sont appelées à s’étendre à de nouveaux domaines, en phase avec les priorités fixées par le Président de la République gabonaise, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre du plan national de développement qu’il a annoncé, notamment en matière d’infrastructures, des mines, de l’agriculture, des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle, de la santé, de l’éducation et de la pêche maritime, a-t-il poursuivi.

Le ministre a indiqué avoir examiné avec son homologue gabonaise les préparatifs de la commission mixte, érigée en mécanisme central de l’action bilatérale et cadre privilégié d’évaluation et de consolidation des relations entre les deux pays, précisant que les deux parties ont convenu de la nécessité de réunir cette commission dans les prochaines semaines, laquelle offrira l’occasion de procéder à la signature d’un ensemble d’accords finalisés.

Les deux ministres ont aussi examiné les moyens d’activer les visites sectorielles et d’encourager les ministres des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique et à enrichir davantage les relations bilatérales.

À cet égard, M. Bourita a annoncé la décision du Maroc de porter de 150 à 180 le nombre de bourses accordées annuellement aux étudiants gabonais, couvrant aussi bien la formation académique que professionnelle, afin de répondre aux exigences des programmes de développement de la république gabonaise.

S’agissant de la question du Sahara marocain, M. Bourita a exprimé les remerciements du Royaume du Maroc à la République gabonaise pour ses positions constantes en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant que le Gabon a constamment soutenu avec force la marocanité du Sahara ainsi que l’initiative d’autonomie, dans le cadre de l’unité territoriale et de la souveraineté nationale.

Les deux parties ont, en outre, souligné l’impératif de renforcer la coordination tant en ce qui concerne les relations bilatérales que les questions régionales et internationales. À cet égard, M. Bourita a rappelé que le Maroc et le Gabon, membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, joueront un rôle de premier plan dans la concertation et l’harmonisation des positions sur les questions inscrites à l’ordre du jour de cette instance importante de l’organisation continentale.

LR/MAP